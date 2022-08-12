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Türkiye
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Kamyondaki demirler otobüse saplandı! Yaralılar var

2022-08-12 14:58:09
Kamyondaki demirler otobüse saplandı! Yaralılar var

Arnavutköy'de demir yüklü kamyon İETT otobüsünü biçti. Olayda 5 kişi yaralandı.

#1
Foto - Kaza saat 12.30 sıralarında Arnavutköy Sincanlar Otobüs durağı önünde meydana geldi.

Kaza saat 12.30 sıralarında Arnavutköy Sincanlar Otobüs durağı önünde meydana geldi.

#2
Foto - İETT otobüsü durağa yanaştığı sırada yanından yanlış yükleme yapıldığı öne sürülen kamyon hızla geçti.

İETT otobüsü durağa yanaştığı sırada yanından yanlış yükleme yapıldığı öne sürülen kamyon hızla geçti.

#3
Foto - Bu sırada kasadan dışarı uzanan demir direk otobüsün sol tarafına takıldı.

Bu sırada kasadan dışarı uzanan demir direk otobüsün sol tarafına takıldı.

#4
Foto - Kamyon otobüsün içine girerek sol tarafını biçerek ilerlerdi.

Kamyon otobüsün içine girerek sol tarafını biçerek ilerlerdi.

#5
Foto - Feci kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Feci kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

#6
Foto - Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

#7
Foto - Kamyon sürücüsü olay sonrası gözaltına alındı.

Kamyon sürücüsü olay sonrası gözaltına alındı.

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