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Kamyon işçilerin üzerine devrildi: Yaralılar var

  • Hatay ilimizin Yayladağı ilçesinde, freni patlayınca tarlaya uçan hafriyat kamyonunun arkasındaki tuğlalar, Suriyeli 2 işçinin üzerine düştü.

  • Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki Suriyeli ve 2 işçi, hastaneye kaldırıldı.

  • Kamyon işçilerin üzerine devrildi: Yaralılar var

  • Kamyon işçilerin üzerine devrildi: Yaralılar var

  • Kamyon işçilerin üzerine devrildi: Yaralılar var

  • Kamyon işçilerin üzerine devrildi: Yaralılar var

  • Kamyon işçilerin üzerine devrildi: Yaralılar var

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