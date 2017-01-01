Kamyon işçilerin üzerine devrildi: Yaralılar var
Hatay ilimizin Yayladağı ilçesinde, freni patlayınca tarlaya uçan hafriyat kamyonunun arkasındaki tuğlalar, Suriyeli 2 işçinin üzerine düştü.
Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki Suriyeli ve 2 işçi, hastaneye kaldırıldı.
Kamyon işçilerin üzerine devrildi: Yaralılar var
Kamyon işçilerin üzerine devrildi: Yaralılar var
Kamyon işçilerin üzerine devrildi: Yaralılar var
Kamyon işçilerin üzerine devrildi: Yaralılar var
Kamyon işçilerin üzerine devrildi: Yaralılar var