Kamuoyu ile paylaşılacak: Transferi menajeri duyurdu! Bitti bitiyor bu transfer artık…

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bir yandan şampiyonluk yarışına devam eden sarı kırmızılılar, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlamasını yapıyor. Aslan, transfer arayışlarını sürdürürken, Kolombiyalı menajer, Galatasaray'ın yeni sezonda kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcuyu açıkladı. İşte o isim ve detaylar...