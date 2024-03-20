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Spor
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Kamuoyu ile paylaşılacak: Transferi menajeri duyurdu! Bitti bitiyor bu transfer artık…

2024-03-20 16:34:30
Kamuoyu ile paylaşılacak: Transferi menajeri duyurdu! Bitti bitiyor bu transfer artık…

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bir yandan şampiyonluk yarışına devam eden sarı kırmızılılar, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlamasını yapıyor. Aslan, transfer arayışlarını sürdürürken, Kolombiyalı menajer, Galatasaray'ın yeni sezonda kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcuyu açıkladı. İşte o isim ve detaylar...

#1
Foto - Kamuoyu ile paylaşılacak: Transferi menajeri duyurdu! Bitti bitiyor bu transfer artık…

Trendyol Süper Lig'de bitime 8 hafta kala ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderliğini sürdüren Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

#2
Foto - Kamuoyu ile paylaşılacak: Transferi menajeri duyurdu! Bitti bitiyor bu transfer artık…

Sezon başında yaptığı takviyelerle büyük ses getiren sarı-kırmızılılar, çok sayıda yıldız ismi takıma kazandırmıştı.

#3
Foto - Kamuoyu ile paylaşılacak: Transferi menajeri duyurdu! Bitti bitiyor bu transfer artık…

Cimbom, Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech, Tete, Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele gibi tanınmış birçok ismi renklerine bağlamıştı.

#4
Foto - Kamuoyu ile paylaşılacak: Transferi menajeri duyurdu! Bitti bitiyor bu transfer artık…

Ara transfer döneminde de eksik görülen bölgeleri güçlendiren Aslan, Derrick Köhn, Serge Aurier, Carlos Vinicius'u kadrosuna katmıştı.

#5
Foto - Kamuoyu ile paylaşılacak: Transferi menajeri duyurdu! Bitti bitiyor bu transfer artık…

Ligde son 11 maçını kazanan ve şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalarını sürdürüyor.

#6
Foto - Kamuoyu ile paylaşılacak: Transferi menajeri duyurdu! Bitti bitiyor bu transfer artık…

Sabah'a göre; Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen sarı-kırmızılıların geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi birçok yıldızı takıma kazandırması bekleniyor.

#7
Foto - Kamuoyu ile paylaşılacak: Transferi menajeri duyurdu! Bitti bitiyor bu transfer artık…

Dünyanın dört bir yanından oyuncu arayışlarını sürdüren Galatasaray ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Brezilya basınının iddiasına göre; Galatasaray, Fluminense forması giyen Kolombiyalı sağ kanat Jhon Arias'a talip oldu.

#8
Foto - Kamuoyu ile paylaşılacak: Transferi menajeri duyurdu! Bitti bitiyor bu transfer artık…

Arias'ın menajeri Alex Viveros, Deportes Sin Tapujos adlı programa yaptığı açıklamada "Jhon Arias ocak ayında Zenit'in teklifini reddetmişti. Şu anda Galatasaray'dan ve Sevilla'dan teklif var. Ayrıca Fransa ve İtalya'daki takımlardan da ilgi var." ifadelerini kullandı.

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