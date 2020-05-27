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Kamuda mesai saatleri değişti

2020-05-27 17:50:24
Kamuda mesai saatleri değişti

İstanbul'da mesai saatlerinde 27 Mayıs'tan itibaren düzenlemeye gidileceği duyurulmuştu.

#1
Foto - Daha önce koronavirüs tedbirleri kapsamında değişen mesai saatleri, kamuda 27 Mayıs itibarıyla 09.00 - 13.00, 13.30- 17.30 olarak uygulanacak.

Daha önce koronavirüs tedbirleri kapsamında değişen mesai saatleri, kamuda 27 Mayıs itibarıyla 09.00 - 13.00, 13.30- 17.30 olarak uygulanacak.

#2
Foto - İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

#3
Foto -

"657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 100 ncü maddesi gereğince; ilimizde mesai saatleri 27.05.2020 tarihinden itibaren 09.00 - 13.00, 13.30- 17.30 olarak uygulanacaktır.

#4
Foto - Özel Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre çalışma saatlerinin farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait hükümler saklıdır.

Özel Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre çalışma saatlerinin farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait hükümler saklıdır.

#5
Foto - Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim."

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