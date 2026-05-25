Rus turistler Türkiye'ye akın akın geliyor: Ruslar Türkiye'de o sorunu yaşıyor yalanı patladı!

Rusya Turizm Acenteleri Birliği Başkan Yardımcısı ve “Rozovıy Slon” tur acenteleri ağı Genel Müdürü Aleksan Mkrtçyan, güçlü ruble nedeniyle Rus turistlerin yurt dışı tatiline daha fazla yöneldiğini söyledi. Mkrtçyan, döviz kurunun etkisiyle yurt dışı tatillerin Rus turistler için daha avantajlı hale geldiğini belirtti. Soçi’de kahvaltı dahil beş yıldızlı bir otelde iki kişilik konaklamanın mayıs ayında yaklaşık 15 bin rubleye ulaştığını ifade eden Mkrtçyan, Batum’da benzer şartların yaklaşık 7 bin rubleye sunulduğunu aktardı. Mısır’da ise aynı bütçeyle beş yıldızlı kokaklama yerlerinde “her şey dahil” konseptinde tatil yapılabildiğini belirten Mkrtçyan, “Aynı fiyata daha fazla hizmet alıyorsunuz. Güçlü ruble Rusları adeta yurt dışına itiyor” dedi. Uzmanlara göre döviz kurunun yanı sıra Rusya’daki tatil fiyatlarının her yıl ruble bazında yüzde 10 ila 15 arasında artması da yurt dışına ilgiyi artırdı. 2026 yaz sezonunda Rus turistlerin en fazla tercih ettiği ülke yine Türkiye oldu. Türkiye’yi sırasıyla Mısır, Çin, Tayland ve Vietnam takip etti. Mkrtçyan ayrıca Abhazya’daki tatil maliyetlerinin Soçi’ye göre yaklaşık yüzde 25 daha düşük olduğunu belirterek, Rus turistlerin daha ekonomik destinasyonlara yöneldiğini ifade etti.