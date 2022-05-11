Kalp dostu pancarın 5 faydası

Pancar nasıl seçilir, saklanır ve kullanılır? Pancarın ağırlığı 300-400 gramdan fazla olmamalı ve farklı renkte şeritlere sahip olmamalıdır. Bu tür renkler, ekimde kullanılan büyük miktarda gübreyi gösterir. En lezzetliler taze pancarlardır. Üstleri yumuşak ve yeşildir. Saklamak için üst kısımlarını kesmeniz ve kök mahsulü bir torbaya sarmanız gerekir. Ancak bu formda bile buzdolabında bir aydan fazla saklanamaz. Kırmızı pancarın en konsantre faydası suyundadır. Genellikle havuçla 1:10 oranında karıştırılır. Böyle bir içecek, şiddetli yorgunluk ve zayıflamış bağışıklık için yararlıdır. Çiğ pancar da yiyebilirsiniz, ancak sindirim sisteminde sorun yaratmamak için küçük miktarlarda yemeniz gerekir. Pancarları haşlayabilirsiniz. Isıl işlem sırasında pratik olarak faydalı özelliklerini kaybetmez, ancak rengini değiştirebilir, kahverengi olabilir. Bunun olmasını önlemek için bir saatten fazla kaynatmamaya dikkat edin. Ayrıca pancar turşusu da yapabilirsiniz. Pancarları yıkayın, soyun, dilimler halinde kesin, bir kaba koyun, su dökün ve çok az şeker ekleyin. Kabı bir bezle örtün ve 5-6 gün boyunca ılık bir yerde saklayın. Buzdolabında saklayıp bir içecek olarak veya soğuk yaz çorbaları yapmak için kullanabilirsiniz.