  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
6
Kalleş saldırı! 2 polis ağır yaralı

2022-03-09 18:54:11
Kalleş saldırı! 2 polis ağır yaralı

Olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Mevlana Caddesi Ortadoğu Sağlık Merkezi kavşağında meydana geldi

#1
Foto - Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takip ettikleri şüphelilerin içinde bulunduğu otomobili durdurmak istedi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takip ettikleri şüphelilerin içinde bulunduğu otomobili durdurmak istedi.

#2
Foto - Otomobilde bulunan 2 şüpheli, polislere ateş açtı. Açılan ateş sonucu polis memurları Cemal Bozkurt (32) ile Abdullah Yasir Binici (30) yaralandı

Otomobilde bulunan 2 şüpheli, polislere ateş açtı. Açılan ateş sonucu polis memurları Cemal Bozkurt (32) ile Abdullah Yasir Binici (30) yaralandı

#3
Foto - Yaralı polis memurlarının telsiz anonsu üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yaralı polis memurlarının telsiz anonsu üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

#4
Foto - Yaralılar, gelen sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılar, gelen sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

#5
Foto - Tedaviye alınan polis memurlarının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Tedaviye alınan polis memurlarının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

ABD yasakladı! Türkiye Rus petrolü kararını duyurdu
Dünya

ABD yasakladı! Türkiye Rus petrolü kararını duyurdu

Enerji Bakanı Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin Rus petrolünü satın almaya devam edeceğini duyurdu.
Dünya devi tahminini revize etti! Altın için dudak uçuklatan rakam
Ekonomi

Dünya devi tahminini revize etti! Altın için dudak uçuklatan rakam

Rusya Ukrayna savaşının başlamasının ardından sert bir yükselişe geçen altın için Citi Group'tan dudak uçuklatan bir tahmin geldi. Citi, 202..
İsviçre'den skandal karar!
Dünya

İsviçre'den skandal karar!

İsviçre'de 5 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef göstererek "Erdoğan'ı öldürün" pankartını açan sanıklar beraat etti...
Bildiğiniz bütün isimleri unutun! AK Parti'nin en büyük iki rakibi...
Medya

Bildiğiniz bütün isimleri unutun! AK Parti'nin en büyük iki rakibi...

Abdulkadir Selvi, Hürriyet'teki bugünkü köşe yazısında 2023 seçimlerine giderken, AK Parti’nin en büyük iki rakibinin tarım ürünleri ve halk..
Bu millet senden utanç duyuyor! PKK sevici TTB Başkanı Fincancı’dan skandal sözler!
Gündem

Bu millet senden utanç duyuyor! PKK sevici TTB Başkanı Fincancı’dan skandal sözler!

PKK ve FETÖ sevici Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, koronavirüs ile mücadeleye dev katkısı bulunan şehir hastanelerine ..
“Dünya savaşına hazırlık yapılıyor” diyerek maddeler halinde uyardı!
Gündem

“Dünya savaşına hazırlık yapılıyor” diyerek maddeler halinde uyardı!

Yazar Mustafa Güldağı, istihbarat savaşları ve gıda krizine dikkat çeken ifadelerde bulundu. Gıda ihraç eden ülkeler dünya savaşı çıkması se..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay