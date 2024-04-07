Kaliteli baklava nasıl anlaşılır?

Geçen bayrama kıyasla baklava fiyatlarının arttığını söyleyen Veysel Murat, "Bayram hazırlıklarımız devam ediyor. Baklava, artık bayramların olmazsa olmazı bir tatlı haline geldi. Baklava, Osmanlı saray sofralarının tercihi, geleneksel tatlımız. Bayramlarda misafirlere baklava ikram etmek artık geleneğimiz haline geldi. İçindeki tereyağı ve fıstıkla birlikte işçilik de birleşince sofralara layık olmaya çalışıyoruz. Şu an fıstıklı baklavanın kilosu 700 liradan satılıyor. Geçen seneki bayramda bu fiyat 400 lira civarındaydı" dedi.