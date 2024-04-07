Kaliteli baklava nasıl anlaşılır?

"İyi bir baklavanın kilosu 650 liradan aşağı olmamalıdır. Bu fiyattan aşağıda olan baklavalarda mutlaka hile vardır" diyen Veysel Murat, "Yüzde yüz tereyağlı bir baklava bu fiyatın altına inemez. Ucuza satılan ürünlerde mutlaka tereyağı yerine margarin kullanılmıştır. Vatandaşlarımız baklava alırken mutlaka güvendikleri yerden ve tadarak alsınlar. İyi bir baklavanın rengi parlak altın rengi olmalı ve çatalı batırırken çıtırtı sesini duymak gerekir" açıklamasında bulundu.