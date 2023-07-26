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Yaşam
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Kalıcı konutlar hızla yükseliyor! İşte Malatya'da son durum

2023-07-26 09:34:53
Kalıcı konutlar hızla yükseliyor! İşte Malatya'da son durum

6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 şehri etkileyen iki depremin ardından kalıcı konut yapımı hızla devam ediyor.

#1
Foto - Kalıcı konutlar hızla yükseliyor! İşte Malatya'da son durum

Malatya’da deprem sonrası temelleri atılan deprem konutlarının yapımı hızla sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da yıl sonuna kalmadan teslim edileceğini açıkladığı konutlar hızla yükseliyor.

#2
Foto - Kalıcı konutlar hızla yükseliyor! İşte Malatya'da son durum

Asrın felaketinden etkilenen illerden biri olan Malatya’da depremin hemen ardından temelleri atılan 14 bin konut, 7 bin 131 köy evi ile 679 ahırın inşası için başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor.

#3
Foto - Kalıcı konutlar hızla yükseliyor! İşte Malatya'da son durum

Deprem konutlarının hızla yükseldiği Battalgazi ilçesine bağlı Çamurlu Mahallesi’nde ilk etapta 33 bloktan oluşacak 681 konutun inşası da aralıksız devam ediyor.

#4
Foto - Kalıcı konutlar hızla yükseliyor! İşte Malatya'da son durum

Kalıcı konutlarla ilgili çalışmalarının ilçenin bir çok farklı noktasında devam ettiğini kaydeden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Çamurlu Mahallemizde ilk etapta 681 konutumuz inşa ediliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla yılbaşında konutlarımız vatandaşlarımıza teslim edilecek. Battalgazi’de bir çok noktada kalıcı konutlar için çalışmalar devam ediyor. Süreç içerisinde peyderpey tamamlanan konutlar vatandaşlarımıza teslim edilecek" dedi

#5
Foto - Kalıcı konutlar hızla yükseliyor! İşte Malatya'da son durum

Kentte depremlerde ciddi boyutta etkilenen dört ilçede kalıcı konutlar ve yerinde dönüşüm çalışmaların sürdüğünü belirten Güder, "Birinci önceliğimiz ve hedefimiz yerinde dönüşümü sağlayarak vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak. Bu noktadaki çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. İnşallah kısa sürede yerinde dönüşümün başlatılması içinde gerekli adımları atmış olacağız. Bu hafta sonu da yerinde dönüşümü noktasında 6 aydır üzerinde çalışmış olduğumuz çarşı merkezinin temel atma törenini de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki’nin katılımlarıyla gerçekleştirmiş olacağız bunu da burada ifade etmiş olayım” diye konuştu

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