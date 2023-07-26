Kalıcı konutlar hızla yükseliyor! İşte Malatya'da son durum

Kentte depremlerde ciddi boyutta etkilenen dört ilçede kalıcı konutlar ve yerinde dönüşüm çalışmaların sürdüğünü belirten Güder, "Birinci önceliğimiz ve hedefimiz yerinde dönüşümü sağlayarak vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak. Bu noktadaki çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. İnşallah kısa sürede yerinde dönüşümün başlatılması içinde gerekli adımları atmış olacağız. Bu hafta sonu da yerinde dönüşümü noktasında 6 aydır üzerinde çalışmış olduğumuz çarşı merkezinin temel atma törenini de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki’nin katılımlarıyla gerçekleştirmiş olacağız bunu da burada ifade etmiş olayım” diye konuştu