Kakao neye yarar? Neyi koruduğunu, etkisini Harvard araştırdı: Bir avucu bile yetiyor! Kalp ve damar sistemini güçlendiriyor

- Ruh hâli üzerinde olumlu etkileri olabilir: Kakao, teobromin ve bazı biyoaktif bileşikler içerir; ancak bu etki kişiden kişiye değişebilir. KAKAOYLA İLGİLİ ÖNE ÇIKAN ARAŞTIRMALAR Kakaoyla ilgili yabancı üniversitelerin çalışmalarından haberleştirilebilir birkaç güçlü veri var. Burada önemli nokta, "kakao kesin olarak şu hastalığı önler" gibi iddialardan kaçınmak; araştırmaların çoğu kakao flavanollerinin belirli biyolojik göstergeler üzerindeki etkisini inceliyor. Öne çıkan araştırmalar: - Harvard: Kakao çekirdeğinde bulunan flavanollerin damarların gevşemesine yardımcı olabileceği, bunun da kan basıncı ve dolaşım üzerinde olumlu etkilerle ilişkili olabileceği belirtiliyor. Harvard Health ayrıca kakaonun flavanol açısından zengin olduğunu ve bu bileşiklerin kalp-damar sağlığıyla ilişkilendirildiğini aktarıyor. University of Reading'de yer alan bilgilere göre, kakao flavanolleri üzerine yürütülen bazı çalışmalarda flavanol bakımından zengin kakao tüketiminin kısa vadede görsel işleme ve bilişsel performans üzerinde olumlu sonuçlarla ilişkilendirildiği görüldü. Reading Üniversitesi'nin paylaştığı araştırmalara göre, kakao flavanollerinin yalnızca bilişsel işlevler değil, damarların çalışma biçimi ve beyin sağlığı üzerindeki olası etkileri de inceleniyor. Araştırmalarda özellikle kalp-damar sistemi ile nörobilişsel süreçler arasındaki ilişkiye odaklanılıyor. PubMed'de yayımlanan COSMOS-Mind araştırmasına göre, 2 bin 262 ileri yaştaki katılımcının takip edildiği çalışmada günlük 500 mg kakao flavanolü içeren ekstraktın üç yıllık kullanım sonunda genel bilişsel performansta belirgin bir artış sağlamadığı belirlendi. Bu sonuç, kakaonun hafıza üzerindeki etkilerinin henüz kesinlik kazanmadığını gösteriyor. University of Reading'de yer alan COSMOS verilerine göre ise başlangıçta flavanol tüketimi düşük olan bazı yaşlı yetişkinlerde flavanol alımının artırılmasıyla hafıza performansı arasında olumlu bir ilişki görüldü. Reading ve Columbia Üniversitesi araştırmacılarının dahil olduğu bu çalışma, etkinin özellikle beslenmesinde flavanol düzeyi düşük kişilerde daha belirgin olabileceğine işaret etti. ÇALIŞMALARIN ÖZETİ Harvard ve İngiltere'deki University of Reading tarafından yürütülen çalışmalar, kakaoda bulunan flavanollerin kalp-damar sağlığı, kan akışı ve bazı bilişsel fonksiyonlar üzerinde olumlu etkiler gösterebileceğine işaret ediyor. Ancak bilim insanları, özellikle hafıza üzerindeki uzun vadeli etkinin henüz kesinleşmediğini vurguluyor. Kakao neye yarar? Kakao, zengin antioksidan içeriği ve yararlı bileşenleriyle kalp, beyin ve genel vücut sağlığını destekleyen doğal bir besindir. Kakao, içerdiği yüksek antioksidan ve flavanol bileşenleri sayesinde temel olarak kalp-damar sağlığını, beyin fonksiyonlarını ve hücreleri serbest radikallere karşı korur. Kakao etkisi. Kakao, içerdiği yoğun flavonoidler, teobromin ve antioksidanlar sayesinde kalp sağlığından ruh haline kadar vücut üzerinde pek çok olumlu fizyolojik ve psikolojik etki yaratır. Harvard araştırmacılarının yeni bulguları, kakao'nun kardiyovasküler hastalıklara karşı etkilerinin anahtarının iltihaplanmayı azaltması sağladığını gösterdi. Kakao vücüdun nitrik oksit kimyasalını salgılamasını sağlıyor böylelikle kan damarlarda daha kolay akış yapıyor.