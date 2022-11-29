  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kaputaş Plajı'nda deniz rengi turkuazdan kahverengine döndü

Onun yaptığını maalesef birçok kişi yapmaz! Böyle temizlik personeline can kurban

Kahramanmaraş'tan korku dolu anlar! Yaralılar var

Radar uydusundan tespit etti! Düzce depremi sonrası korkutan açıklama: Önümüzdeki günlerde...

ATM'den para çekip yatıranlar bu habere dikkat! Paranız yutulabilir

Askerlik ve doğum borçlanması ile EYT’li olmak isteyenler dikkat! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri dört gözle bekliyordu

Vasiyeti ne zaman yerine getirilecek? Selçuklu sultanı hala bekliyor

Bunu biliyor muydunuz? Türkçe'nin dünyadaki sırası belli oldu

İnternetten izledi aynısı yaptı! Bir video hayatını değiştirdi

Bu olay Türkiye'de yaşandı dünya konuşuyor! Karnından çıkanlar şoke etti
Gündem
5
Kahramanmaraş'tan korku dolu anlar! Yaralılar var

2022-11-29 16:39:38
Kahramanmaraş'tan korku dolu anlar! Yaralılar var

Kahramanmaraş’ta servis minibüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaralılar olduğu bildirildi.

#1
Foto - Kahramanmaraş'tan korku dolu anlar! Yaralılar var

Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Lütfi Köker Bulvarında meydana geldi.

#2
Foto - Kahramanmaraş'tan korku dolu anlar! Yaralılar var

Servis minibüsü bulvarda seyir halindeyken, iddiaya göre ara yoldan bulvara giren hafif ticari araç ile çarpıştı.

#3
Foto - Kahramanmaraş'tan korku dolu anlar! Yaralılar var

Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç park halindeki araçlara ve o araçlar da birkaç vatandaşa çarptı.

#4
Foto - Kahramanmaraş'tan korku dolu anlar! Yaralılar var

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kaza sonrası yaralananlar çeşitli hastanelere kaldırıldı.

113 milyar varillik petrol rezervi! Değeri 150 milyar dolar
Gündem

113 milyar varillik petrol rezervi! Değeri 150 milyar dolar

BAE ulusal petrol şirketi ADNOC, petrol ve gaz alanında yatırımlarını genişletme kararı aldı. Buna göre Arap ülkesi, yatırımlarını 150 milya..
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten ezberleri bozdu: 1 ay sonraya dikkat! Dolar yerine alın
Ekonomi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten ezberleri bozdu: 1 ay sonraya dikkat! Dolar yerine alın

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın ve dolar kuruna ilişkin yeni tahminlerde bulundu. Memiş, 2023 yılında yatırım araçları için r..
Türkiye'de dev altın rezervi! Miktar belli oldu
Ekonomi

Türkiye'de dev altın rezervi! Miktar belli oldu

Altın Madencileri Derneği Başkanı ve Tüprag Metal Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Türkiye'de yerin altında 275 milyar dola..
Engelsiz Bursa birlikte mümkün
Aktüel

Engelsiz Bursa birlikte mümkün

Sosyal belediyecilik uygulamaları kapsamında kadın, yaşlı ve engelliler gibi toplumun dezavantajlı gruplarına pozitif ayrımcılık uygulayan B..
Nihat Doğan'la ilgili iğrenç ötesi iddia! Bu haberi mideniz kaldıracaksa okuyun
Gündem

Nihat Doğan'la ilgili iğrenç ötesi iddia! Bu haberi mideniz kaldıracaksa okuyun

Yaptıkları ve söyledikleri ile sık sık magazin basınının gündemine düşen Nihat Doğan hakkında ortaya atılan iddialar bu kez yenilir yutulur ..
Türkiye'den flaş savaş uçağı hamlesi! Yunanistan şokta
Gündem

Türkiye'den flaş savaş uçağı hamlesi! Yunanistan şokta

Türkiye ile Katar arasında yapılan işbirliği ile Katar Hava Kuvvetlerine ait 36 Rafale jet ve 250 askeri personel, Genelkurmay Başkanlığı'nı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23