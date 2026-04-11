Kahpe İsrail yine Gazze'yi vurdu!
Kahpe İsrail yine Gazze'yi vurdu!

Terör oluşumu İsrail’in, Gazze Şeridi’nin orta ve güney kesimlerine düzenlediği saldırılarda biri çocuk olmak üzere en az 7 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basel, AFP’ye yaptığı açıklamada İsrail’e ait bir insansız hava aracının Gazze’nin orta kesimindeki Bureyc mülteci kampı yakınlarında bir polis noktası civarına iki füze attığını söyledi.

Sağlık kaynakları saldırının “Blok 9” olarak bilinen bölgede sivillerin bulunduğu bir grubu hedef aldığını bildirdi.

El Aksa Hastanesi, saldırı sonrası 6 kişinin cenazesinin hastaneye getirildiğini ve 7 yaralının tedavi altına alındığını açıkladı.

Yaralılardan 4’ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. El Avde Hastanesi ise bir kişinin hayatını kaybettiğini ve iki yaralının tedavi altına alındığını bildirdi.

Gazze'nin güneyindeki Nasır Tıp Kompleksi de Han Yunus’un doğusundaki Beni Süheyla kasabasında yerinden edilmiş kişilerin kaldığı bir çadırın İsrail’e ait bir insansız hava aracı tarafından hedef alındığını ve üç kişinin yaralandığını açıkladı.

Bölgedeki görgü tanıkları ayrıca Beni Süheyla çevresinde İsrail topçu atışlarının ve tank ateşinin sürdüğünü aktardı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre İsrail’in Ekim 2023’te başlattığı saldırılardan bu yana Gazze’de hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 72 bin 300’ü geçti.

Aynı kaynaklara göre Ekim 2025’te yürürlüğe giren ateşkese rağmen devam eden İsrail saldırılarında en az 738 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan işgal altındaki Batı Şeria’da İsrail güçlerinin baskın ve gözaltı operasyonları sürüyor.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, Kalkilya’nın doğusunda İsrail güçlerinin yedi kişiyi gözaltına aldığını bildirdi.

Cenin yakınındaki Bir el Beşa bölgesinde de çok sayıda kişinin sorgulandığı aktarıldı.

Bethlehem’in güneydoğusundaki El Meniye kasabasında ise Yahudi çetelerin evlerin önünde dolaşarak bölge halkını taciz ettiği bildirildi.

Nablus’un Duma köyünde bazı Yahudilerin bir evi ateşe verdiği ancak yangının köylüler tarafından kontrol altına alındığı ifade edildi.

İsrail basını, hükümetin Batı Şeria’da 34 yeni yasa dışı yerleşim birimini gizli şekilde onayladığını yazdı.

Bu sayı, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin 2022’de göreve gelmesinden bu yana onaylanan yerleşim birimlerinin sayısını 100’ün üzerine çıkardı.

Avrupa Birliği, Türkiye, İsveç ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi birçok ülke ve uluslararası kuruluş bu kararın uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu belirterek tepki gösterdi.

