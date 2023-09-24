2023-09-24 14:01:48 Kafadaş laikçiler bu işe ne diyecek? Alkolik kaptan bakın ne yaparken enselendi
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekiplerince, Erenköy bölgesi açıklarında düzenlenen kaçak göçmen operasyonunda yelkenli tekne içinde 25 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı. Tekne kaptanı organizatör C.B.’nin alkollü olarak denizde seyir halinde olduğu ortaya çıkarken, jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri kaçak göçmenlerin hayatını kurtararak bir faciayı önledi.