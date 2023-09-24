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Türkiye
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Kafadaş laikçiler bu işe ne diyecek? Alkolik kaptan bakın ne yaparken enselendi

2023-09-24 14:01:48
Kafadaş laikçiler bu işe ne diyecek? Alkolik kaptan bakın ne yaparken enselendi

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekiplerince, Erenköy bölgesi açıklarında düzenlenen kaçak göçmen operasyonunda yelkenli tekne içinde 25 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı. Tekne kaptanı organizatör C.B.’nin alkollü olarak denizde seyir halinde olduğu ortaya çıkarken, jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri kaçak göçmenlerin hayatını kurtararak bir faciayı önledi.

#1
Foto - Kafadaş laikçiler bu işe ne diyecek? Alkolik kaptan bakın ne yaparken enselendi

Çanakkale merkez Erenköy bölgesi açıklarında Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi.

#2
Foto - Kafadaş laikçiler bu işe ne diyecek? Alkolik kaptan bakın ne yaparken enselendi

Operasyonda ‘Elif Ege’ isimli yelkenli tekne 18’i erkek, 3’ü kadın, 2’si erkek çocuk olmak üzere Suriye uyruklu 25 kaçak göçmeni yakaladı.

#3
Foto - Kafadaş laikçiler bu işe ne diyecek? Alkolik kaptan bakın ne yaparken enselendi

Tekne kaptanı organizatör C.B. gözaltına alındı. Yelkenli tekneye el konuldu.

#4
Foto - Kafadaş laikçiler bu işe ne diyecek? Alkolik kaptan bakın ne yaparken enselendi

Kaçak göçmenler jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.

#5
Foto - Kafadaş laikçiler bu işe ne diyecek? Alkolik kaptan bakın ne yaparken enselendi

Tekne kaptanı organizatör C.B.’nin alkollü olarak denizde seyir halinde olduğu ortaya çıkarken, jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri kaçak göçmenlerin hayatını kurtararak bir faciayı önledi.

#6
Foto - Kafadaş laikçiler bu işe ne diyecek? Alkolik kaptan bakın ne yaparken enselendi

Teknenin kaptanı sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

#7
Foto - Kafadaş laikçiler bu işe ne diyecek? Alkolik kaptan bakın ne yaparken enselendi

Olay yerinden görüntüler...

#8
Foto - Kafadaş laikçiler bu işe ne diyecek? Alkolik kaptan bakın ne yaparken enselendi

Olay yerinden görüntüler...

#9
Foto - Kafadaş laikçiler bu işe ne diyecek? Alkolik kaptan bakın ne yaparken enselendi

Olay yerinden görüntüler...

#10
Foto - Kafadaş laikçiler bu işe ne diyecek? Alkolik kaptan bakın ne yaparken enselendi

Olay yerinden görüntüler...

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