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Kafa kafa çarpışan araçlardan sağ çıktılar

2022-12-10 15:47:24
Kafa kafa çarpışan araçlardan sağ çıktılar

Kaza, Bursa'nın İznik ilçesi Boyalıca yolu Akköy sapağında meydana geldi.

#1
Foto - Kafa kafa çarpışan araçlardan sağ çıktılar

Edinilen bilgiye göre, 06 FU 6666 plakalı araç ile 35 AUF 311 plakalı araçla süratleri sebebiyle, virajı alamadı.

#2
Foto - Kafa kafa çarpışan araçlardan sağ çıktılar

Kafa kafaya çarpışan otomobiller, yol kenarındaki su kanallarına vurarak durabildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücüler T.Ö. ve E.G.'yi hastaneye kaldırdı.

#3
Foto - Kafa kafa çarpışan araçlardan sağ çıktılar

Kasayla ilgili tahkikat devam ederken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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