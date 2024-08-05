Kaeto halkı tarafından yapılmış! Bu musalla taşı 5 bin yıllık

Musalla taşının alt kısmında 2 satır bir yazı olduğu belirten Prof. Dr. Kılıç, “Taşın üst tarafı düz olduğu için musalla taşı olarak kullanmışlar. Alt tarafında ise iki satır yazı var. Bu taşı ters çevirip üzerindeki iki satır Grekçe yazıyı tercüme ettiğimizde şöyle bir sonuca vardık; üst satırında 'Bu bina Kaeto halkı tarafından inşa edilmiştir'. Yani kilise, o dönemde bugünkü ismi Boğaziçi yerleşkesi olan yer Kaeto halkı tarafından inşa edilmiştir. Alt satırlarında daha ilginç bir şey bulduk. 3 şahıs ismi geçmektedir. Bunlardan bir tanesi eski Anadolu kahramanlarından Sarpedon'un ismini bulduk. İkinci isim ise tam bulamadık, yani tarihteki varlığı ile ilgili bir bilgiye rastlamadık ama üçüncü isim daha da kıymetliydi, İskenderiyeli Psikopos Athanasios'un ismiydi” ifadelerini kullandı.