Kaeto halkı tarafından yapılmış! Bu musalla taşı 5 bin yıllık

Yapının eskiden bir kilise olduğunu belirten Prof. Dr. Kılıç, “Biz bunu okuduğumuzda buranın artık bir eski kilise yapısı olduğunu ve zamanla Türkler bölgeye geldiklerinde kendi inançlarına göre bunu kendi tapınak şekline çevirdiklerini net bir şekilde ortaya koymuş bulunuyoruz. Hatta bu tür bir buluştan sonra özellikle yöre halkının ve ÇalKebir derneğinin yetkililerinin bana gönderdiği bir resim vardı. Burası cami olarak restore edilmeden önce buradaki bir dikmenin temelinde eski bir kilise yapısının bir taşı var ve üzerindeki haç işareti net bir şekilde ortada. Bu haç işaretinin anlamı baktığımız zamanda yine Mısır'daki haç işaretine benzer özellikler taşıdığını net bir şekilde söyleyebiliriz” dedi. Bölgede eskiden Hristiyan bir toplumun yaşadığını söyleyen Prof. Dr. Kılıç, “Bütün bunlardan sonra artık Boğaziçi yerleşiminin şu ana kadarki en eski adının Kaeto olduğunu ve burada bir Hristiyan toplumun yaşadığını söyleyebiliriz. Bu toplumun Grekçe konuştuğunu ve buradaki kilisenin tarihinin de milattan sonra 5. yüzyılda başlamış olduğunu kolaylıkla söyleyebiliriz. Yerleşkenin tarihi 500 yılından başlamak üzere buradaki kilisenin yapılış tarihi M.S. 5. yüzyıl, yani bin 500 yılı geçkin bir tarihin olduğunu söyleyebiliriz” dedi.