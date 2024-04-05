  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kadir Gecesi helva tarifi! Kandilde yapılacak tatlılar neler, ne dağıtılır diyenlere... Kandil helvası nasıl yapılır?

Bu bölümleri bitiren işsiz kalmaz! En çabuk iş bulunan meslekler belli oldu

Galatasaray istiyordu! Yeni sezonda Fenerbahçe alıyor: Bomba iddia... Dikkat çeken değişime imza atacak!

Galatasaray, Zaniolo için gelen dev teklifi reddetti! İşte o rakam... Fiyatı olay oldu

Çöp diye gördüğümüz yiyeceğin, sadece 2-3 tanesi bile Hemoroidi bitiriyor!

Arda Güler'in ismi bile yetti! Korkudan ne diyeceğini şaşırdı: Beklenmedik adım...

Sürpriz gelişmeyi duyurdular… Aziz Yıldırım, Ali Koç'a karşı çıktı: Korkakça bir çözüm, komik ve ciddiyetsiz...

Yerli otobüs Finlandiya yollarında! Karsan'ın Ceo'su açıkladı

Yüz binlercesi hediye edildi! Kur’an’sız ülke kalmasın!

Bu domateslerin özelliğini duyunca şaşıracaksınız! Bilim adamlarından küresel ısınmaya çalım
Kadın - Aile
8
Kadir Gecesi helva tarifi! Kandilde yapılacak tatlılar neler, ne dağıtılır diyenlere... Kandil helvası nasıl yapılır?

2024-04-05 15:16:29
Kadir Gecesi helva tarifi! Kandilde yapılacak tatlılar neler, ne dağıtılır diyenlere... Kandil helvası nasıl yapılır?

Kadir Gecesi ve kandil günleri hem geleneksel hem de dini açıdan önem verdiğimiz günlerden biri. Kandil, Türkiye'de ve İslam aleminde önemli bir parçası olmasının yanı sıra, toplumsal ilişkilerimizi pekiştiren, paylaşımlarımızın fazlaca arttığı bir zaman dilimi. İbadetlerle geçen bu özel günlerde bazı lezzetler var ki birçok evde yapılıyor. Peki, kandilde ne yapılıp dağıtılır? Kandilde yapılacak tatlılar neler diyenler için işte, Kadir gecesi, helva, pişi, lokma tarifi, kandil simidi tarifi...

#1
Foto - Kadir Gecesi helva tarifi! Kandilde yapılacak tatlılar neler, ne dağıtılır diyenlere... Kandil helvası nasıl yapılır?

Kandil günü evinizde yapacağınız tatlı veya tuzlu tarifleri komşularınıza dağıtabilir, bu mübarek anlam ve önemini paylaşabilirsiniz. Kandil dediğimizde ilk akla gelen lezzet kandil simidi oluyor. Kutsal günlerde yapılan kandil simidi, sokaktakilere veya ihtiyacı olanlara dağıtılarak bu özel günde hayır işlenir, kandil kutlanır. Peki kandil günlerinde başka neler yapılıp dağılır? Kandilde yapılacak tatlılar neler?

#2
Foto - Kadir Gecesi helva tarifi! Kandilde yapılacak tatlılar neler, ne dağıtılır diyenlere... Kandil helvası nasıl yapılır?

Kandil simidi! Kutsal günlerimizden olan kandillerde yenmesi adetten olan kandil simidi en sevilen hamur işlerinin başında geliyor. İçindeki mahlep sayesinde benzersiz bir tadı ve kokusu olan kandil simidini, fırınlardan ve pastanelerden alabileceğiniz gibi kendiniz evde de yapabilirsiniz. İşte tadı damağınızda kalacak, çok kolay bir kandil simidi tarifi.

#3
Foto - Kadir Gecesi helva tarifi! Kandilde yapılacak tatlılar neler, ne dağıtılır diyenlere... Kandil helvası nasıl yapılır?

Kandil Simiti (Kıyır Kıyır Tam Ölçü) Tarifi İçin Malzemeler! 125 gram tereyağı (yarım paket) Yarım çay bardağı sıvı yağ 2 yemek kaşığı yoğurt 1 çay kaşığı tuz 1 tatlı kaşığı mahlep (evde varsa) 3 su bardağı + 2 yemek kaşığı un 1 yumurta sarısı ( beyazı dışına) 1 yemek kaşığı sirke 1 yemek kaşığı şeker 1 tatlı kaşığı kabartma tozu Kandil Simiti (Kıyır Kıyır Tam Ölçü) Tarifi Nasıl Yapılır? oğurma kabına yumurta sarısı, sıvı yağ, oda sıcaklığındaki tereyağı, yoğurt, sirke, tuz ve şekeri alalım. Elimizle malzemeleri karıştıralım. Un, kabartma tozu ve mahlebi ilave edip yoğurmaya başlayalım. Mahlep hoş koku vermesi ve pastane simitlerine benzemesi için gerekli ama evde yoksa kullanmak zorunda değilsiniz. Ben 3 su bardağından 2 kaşık kadar fazla un kullandım, unu yavaş yavaş kontrollü bir şekilde eklemenizde fayda var. Hamur hazır olduğunda ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak önce elimizle yuvarlayalım sonra tezgahın üzerinde ileri geri sürerek uzatalım. Simit şeklini verelim. Simitleri önce yumurta akına sonra susama bulayalım. Simitleri pişirme kağıdı serdiğimiz fırın tepsisine yerleştirelim. Önceden ısıttığımız 180 derece fırında 15-20 dk kontrollü olarak pişirelim.

#4
Foto - Kadir Gecesi helva tarifi! Kandilde yapılacak tatlılar neler, ne dağıtılır diyenlere... Kandil helvası nasıl yapılır?

Un helvası! Mutfağımızın vazgeçilmez tatlılarından biri olan un helvası özellikle bayram ve kandil günlerinde tercih ediliyor. Yapımı pratik gibi görünse de kıvamına çok dikkat etmekte fayda var. Herkesin çok beğeneceği bu tatlıyı ister 5 çayında isterseniz de ana yemeklerde de sunabilirsiniz. Kolay Ve Çabuk Un Helvası Tarifi İçin Malzemeler! 1 su bardağı sıvı yağ 2 su bardağı un 1.5 su bardağı şeker 2 su bardağı su Kolay Ve Çabuk Un Helvası Tarifi Nasıl Yapılır? İlk önce şeker ve su tencerede eritilir. Kaynamasına gerek yok. Diğer bir tencerede yağ ve un kavrulur. İstediğimiz renge gelinceye kadar kavuruyoruz. Sürekli karıştırarak ben yaklaşık 10 dakika kavurdum. Kısık ateşte daha sonra kavrulan unumuzu ocaktan indiriyoruz. Bir elimizde hızlı hızlı karıştırarak diğer taraftan şerbetini ilave ediyoruz. Birazda karıştırıp süslüyoruz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.

#5
Foto - Kadir Gecesi helva tarifi! Kandilde yapılacak tatlılar neler, ne dağıtılır diyenlere... Kandil helvası nasıl yapılır?

İrmik helvası! En kolay ve lezzetli tatlılardan biridir irmik helvası. Tarçınla ya da dondurmayla muhteşem uyum sağlayan irmik helvası daha pişerken bütün evi mis gibi kokutur. Özel günlerde kavurup komşularla paylaşması da adetten olan irmik helvasının en leziz tarifini hemen aşağıda bulabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun... Malzemeler: 2 dolu dolu yemek kaşığı tereyağı 2 su bardağı irmik 1,5 su bardağı şeker (Daha az şekerli tercih edenler için 1 su bardağı) 2 su bardağı su Tarifin Yapılışı: Tereyağını orta ateşte eritin. İrmiği ekleyin ve sürekli karıştırarak 3 dakika boyunca kavurun. Ardından ocağın altını kısın ve irmiği 3 dakika daha kavurun. Bu süreçte irmiğin renginin açık sütlü kahveye dönüşmesi gerekiyor. Şekeri ekleyip, irmikle birlikte 4 dakika daha kavurun. Bu süreçte irmiğin renginin daha da koyulaşacağını ve kavurma işleminin önemini unutmayın. İrmiği yakmadan hızlı bir şekilde karıştırmaya devam edin. 10 dakikalık kavurma işleminden sonra suyu yavaşça irmiğin üzerine ekleyin. Bu aşamada sıçrama olabileceği için dikkatli olun. Suyu ekledikten sonra hızla kaynamaya başlayacaktır. Kısık ateşte 1 dakika kadar daha karıştırın, sonra altını kapatın. Helvayı biraz akışkan ve sulu bir kıvamda bırakıp, kapatın ve dinlenmeye bırakın. Bu, helvanın tane tane bir kıvam almasını sağlayacaktır.

#6
Foto - Kadir Gecesi helva tarifi! Kandilde yapılacak tatlılar neler, ne dağıtılır diyenlere... Kandil helvası nasıl yapılır?

Lokma tatlısı! Genelde hazır almayı tercih ettiğimiz lokma tatlısı aslında çok kolay hazırlanabilir. İşte huzurlarınızda pratik lokma tatlısı tarifi… Lokma Tatlısı Tarifi İçin Malzemeler! 3,5 su bardağı un. 2 su bardağı su. 1 paket instant maya. 1 tatlı kaşığı şeker. 1 silme çay kaşığı tuz. Şerbeti için: 2 su bardağı şeker. 1,5 su bardağı su. 1 dilim limon. Lokma Tatlısı Tarifi Nasıl Yapılır? Öncelikle şerbetimizi hazırlıyoruz. Ben limon kullanmadım ama tarifimize göre limonu, şekeri ve suyu tencereye alıp kaynatıyoruz. Kıvamlı bir şerbetimiz olacak. Şerbeti soğumaya bırakıyoruz. Tatlımız için hamuru hazırlıyoruz. Gerekli malzemeleri bir kaba alıyoruz ve mikser yardımıyla karıştırıyoruz. Kek hamurundan daha kıvamlı bir hamur elde ediyoruz. 1 saat kadar mayalanması için dinlenmeye bırakıyoruz ve bekliyoruz. Mayasını bulan hamurumuzu alıyoruz. Bir tencereye yarısına kadar sıvı yağ ekliyoruz ve kızdırıyoruz. Hamurdan avucumuzun içine yumruk yapar gibi alıyoruz. Yağa batırılmış tatlı kaşığıyla yumruğumuzun üzerinde kalan parçayı alıyoruz ve kızgın yağa atıyoruz. Ara ara karıştırarak arkalı önlü kızartıyoruz. Kızaran hamuru şerbetin içine atıyoruz ve yine karıştırarak 2 dakika kadar bekletiyoruz ve servis tabağına alıyoruz. Hamur bitene kadar bu işleme devam ediyoruz. Eğer şerbetimizden kaldıysa üzerine döküp tatlıyı batırarak tüketebilirsiniz. Afiyet olsun…

#7
Foto - Kadir Gecesi helva tarifi! Kandilde yapılacak tatlılar neler, ne dağıtılır diyenlere... Kandil helvası nasıl yapılır?

Pişi Sabah kahvaltılarının aranan tarifi olan mayalı ve mayasız pişi, Kadir gecesi dağıtılabilecek yemekler arasında yer alıyor. İşte, pişi tarifi ve yapılışı... Mayasız Pişi Malzemeleri 5 su bardağı un 1 paket kabartma tozu 2 çay kaşığı karbonat Tuz 1 yumurta ¾ su bardağı yoğurt 1 yemek kaşığı sirke 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı 1 + ¼ su bardağı su Kızartmak için Malzemeler Ayçiçek yağı Bir karıştırma kabında un, kabartma tozu, karbonat ve tuzu karıştırın. Ortasını havuz olacak şekilde açın. Yumurta, yoğurt, sirke, ayçiçek yağı ve suyu ilave edin ve önce bir çatal yardımıyla karıştırın. Ardından elinizle yoğurmaya başlayın. Elinize yapışıyorsa un ilave ederek ele yapışmayacak ama yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurmaya devam edin. Hamurunuzu hafif un serptiğiniz tezgaha alın ve iyice yoğurup toparlayın. Hazır olan hamuru ortadan ikiye bölün. Hamurunuzu bir merdane yardımıyla ince açın. Ardından hamurunuzdan kareler kesin ve bütün hamuru bu şekilde hazırlayın. Tavanızı ocağa alın ve ayçiçek yağı ilave edip ısıtın. Isınan yağın içerisine hamurları alın ve arkalı önlü kızartın. Kızaran hamurları havlu kağıt serdiğiniz bir tabağa çıkartın.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Böyle rezalet olmaz! Meslek lisesinde öğrencilere zorla okutulan kitap velileri ayağa kaldırdı
Gündem

Böyle rezalet olmaz! Meslek lisesinde öğrencilere zorla okutulan kitap velileri ayağa kaldırdı

Galata Meslek Lisesi'nde bir Edebiyat öğretmeninin, Aldous Huxley adlı yazarın Cesur Yeni Dünya adlı gayr-i ahlaki kitabı öğrencilere okutma..
Yeni banknotlar tedavüle verildi! Merkez Bankası açıkladı
Ekonomi

Yeni banknotlar tedavüle verildi! Merkez Bankası açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yeni banknotların bugünden itibaren tedavüle verildiğini açıkladı.
Mehmet Metiner'den dikkat çeken iddia: O belediye başkan adayı çevresindekilere bakan olacağını söyledi
Gündem

Mehmet Metiner'den dikkat çeken iddia: O belediye başkan adayı çevresindekilere bakan olacağını söyledi

AK Partili eski vekil Mehmet Metiner'den yerel seçimlerin tamamlanmasının ardından dikkat çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor.

İsmail Nacar’dan sokak uyarısı
Gündem

İsmail Nacar’dan sokak uyarısı

Araştırmacı Yazar İsmail Nacar, gazetemize seçim sonucuna dair açıklamalar yaptı.
İlçede oylar tekrar sayıldı! 36 oy başkanlığı belirledi
Gündem

İlçede oylar tekrar sayıldı! 36 oy başkanlığı belirledi

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde seçimlerin ardından yeniden sayılan oylar sonucunda AK Parti Yeşilhisar Belediye Başkan Adayı Halit Taşyapa..
Bu şehirlerde oylar neden düştü? Ak Parti hızla araştırdı
Gündem

Bu şehirlerde oylar neden düştü? Ak Parti hızla araştırdı

AK Parti’nin seçim sonuçları için kuracağı komisyon öncelikle oy kaybı en yüksek olan şehirleri mercek altına alacak. Oy erozyonu Şanlıurfa’..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23