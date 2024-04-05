Kadir Gecesi helva tarifi! Kandilde yapılacak tatlılar neler, ne dağıtılır diyenlere... Kandil helvası nasıl yapılır?

İrmik helvası! En kolay ve lezzetli tatlılardan biridir irmik helvası. Tarçınla ya da dondurmayla muhteşem uyum sağlayan irmik helvası daha pişerken bütün evi mis gibi kokutur. Özel günlerde kavurup komşularla paylaşması da adetten olan irmik helvasının en leziz tarifini hemen aşağıda bulabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun... Malzemeler: 2 dolu dolu yemek kaşığı tereyağı 2 su bardağı irmik 1,5 su bardağı şeker (Daha az şekerli tercih edenler için 1 su bardağı) 2 su bardağı su Tarifin Yapılışı: Tereyağını orta ateşte eritin. İrmiği ekleyin ve sürekli karıştırarak 3 dakika boyunca kavurun. Ardından ocağın altını kısın ve irmiği 3 dakika daha kavurun. Bu süreçte irmiğin renginin açık sütlü kahveye dönüşmesi gerekiyor. Şekeri ekleyip, irmikle birlikte 4 dakika daha kavurun. Bu süreçte irmiğin renginin daha da koyulaşacağını ve kavurma işleminin önemini unutmayın. İrmiği yakmadan hızlı bir şekilde karıştırmaya devam edin. 10 dakikalık kavurma işleminden sonra suyu yavaşça irmiğin üzerine ekleyin. Bu aşamada sıçrama olabileceği için dikkatli olun. Suyu ekledikten sonra hızla kaynamaya başlayacaktır. Kısık ateşte 1 dakika kadar daha karıştırın, sonra altını kapatın. Helvayı biraz akışkan ve sulu bir kıvamda bırakıp, kapatın ve dinlenmeye bırakın. Bu, helvanın tane tane bir kıvam almasını sağlayacaktır.