2024-04-05 15:16:29 Kadir Gecesi helva tarifi! Kandilde yapılacak tatlılar neler, ne dağıtılır diyenlere... Kandil helvası nasıl yapılır?
Kadir Gecesi ve kandil günleri hem geleneksel hem de dini açıdan önem verdiğimiz günlerden biri. Kandil, Türkiye'de ve İslam aleminde önemli bir parçası olmasının yanı sıra, toplumsal ilişkilerimizi pekiştiren, paylaşımlarımızın fazlaca arttığı bir zaman dilimi. İbadetlerle geçen bu özel günlerde bazı lezzetler var ki birçok evde yapılıyor. Peki, kandilde ne yapılıp dağıtılır? Kandilde yapılacak tatlılar neler diyenler için işte, Kadir gecesi, helva, pişi, lokma tarifi, kandil simidi tarifi...