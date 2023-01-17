2023-01-17 13:30:33 ‘Kadınlar ve çocuklar görünce kaçıyor’ Çöp evden sonra şimdi bu çıktı
Eyüpsultan Alibeyköy’de 72 yaşındaki Yavuz Menekşe, kirada oturduğu daireyi temiz kullanmadığı için apartmandaki başka bir kiracı tarafından belediye ekiplerine şikayet edildi. Şikayet üzerine belediye ekipleri yaşlı adamın evini temizledi. Fakat apartman sakinleri yaşlı adamın orada yaşamasında rahatsız olduğu için oturduğu ev başka birine kiralandı. Sokakta kalan yaşlı adam çareyi 2 sene önce aldığı arabasında kalmakta buldu.