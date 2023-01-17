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‘Kadınlar ve çocuklar görünce kaçıyor’ Çöp evden sonra şimdi bu çıktı

2023-01-17 13:30:33
‘Kadınlar ve çocuklar görünce kaçıyor’ Çöp evden sonra şimdi bu çıktı

Eyüpsultan Alibeyköy’de 72 yaşındaki Yavuz Menekşe, kirada oturduğu daireyi temiz kullanmadığı için apartmandaki başka bir kiracı tarafından belediye ekiplerine şikayet edildi. Şikayet üzerine belediye ekipleri yaşlı adamın evini temizledi. Fakat apartman sakinleri yaşlı adamın orada yaşamasında rahatsız olduğu için oturduğu ev başka birine kiralandı. Sokakta kalan yaşlı adam çareyi 2 sene önce aldığı arabasında kalmakta buldu.

#1
Foto - ‘Kadınlar ve çocuklar görünce kaçıyor’ Çöp evden sonra şimdi bu çıktı

Yalnız yaşayan adam psikolojik sorunlar yaşadığı için arabasına sokaktan topladığı çöplerle doldurmaya başladı. Arabanın içerisinde kendisine uyumak için küçük bir alan bırakan yaşlı adam battaniye ile ısınmaya çalışıyor. Emekli maaşı ile geçinmeye çalışan yaşlı adam, kendisine kız kardeşinin sahip çıkmadığını belirtti. Bir senedir içerisini çöplerle doldurduğu arabasında yaşamaya çalışan Yavuz Menekşe kendisine ev verilmesi için belediye ekiplerinden yardım bekliyor.

#2
Foto - ‘Kadınlar ve çocuklar görünce kaçıyor’ Çöp evden sonra şimdi bu çıktı

Moral bozukluğu yaşadığı için arabasını çöplerle doldurduğunu söyleyen Yavuz Menekşe; “Ben kirada oturuyordum, evi de biraz dağınık kullanıyordum. Ama ev sahibi bir şey demiyordu. Alt kattaki kiracı beni belediyeye şikayet etti. Belediye de evimi temizledi. Daha sonra benim evimi elimden alıp başkasına kiralamak istediler. Ben de dışarıda kaldım. Arabada kalmaya başladım. Bir seneden beri arabada yatıp kalkıyorum. Otoparkta kalmak istedim fakat böyle yaptığım için beni istemediler. Ben bu arabayı 2 sene önce aldım. Benim üzerimde psikolojik olarak moral bozukluğu var. Kız kardeşim gelmiş bana, ‘Arabada kalma, seni huzurevine verelim, maaşını da huzurevine verelim bedava geçinirsin’ diyor. Beni bu şekilde kandırmaya çalışıyorlar. Arabada battaniyem var, kapıları kapatıyorum, ısınmaya çalışıyorum. Evim olsa daha iyi olur. Böyle çok zor ve sıkıntılı oluyor. Kış var ve insanlar hırsız ve sahtekarlar” dedi.

#3
Foto - ‘Kadınlar ve çocuklar görünce kaçıyor’ Çöp evden sonra şimdi bu çıktı

Yaşlı adamın bir seneye yakın arabada kaldığını söyleyen mahalle sakini Arif Arslan, “Amca aşağı yukarı 6 ay 1 senedir burada yaşıyor. Benim için bir sıkıntı yok. Ama tabi ki adama yardımcı olmalarını isterim. Adam kışın da burada yazın da. Onun burada durması iyi değil. Gelen giden ondan rahatsız oluyor. Kadınlar ve çocuklar arabada uyuyan birini görünce korkup kaçıyor” şeklinde konuştu.

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