‘Kadınlar ve çocuklar görünce kaçıyor’ Çöp evden sonra şimdi bu çıktı

Moral bozukluğu yaşadığı için arabasını çöplerle doldurduğunu söyleyen Yavuz Menekşe; “Ben kirada oturuyordum, evi de biraz dağınık kullanıyordum. Ama ev sahibi bir şey demiyordu. Alt kattaki kiracı beni belediyeye şikayet etti. Belediye de evimi temizledi. Daha sonra benim evimi elimden alıp başkasına kiralamak istediler. Ben de dışarıda kaldım. Arabada kalmaya başladım. Bir seneden beri arabada yatıp kalkıyorum. Otoparkta kalmak istedim fakat böyle yaptığım için beni istemediler. Ben bu arabayı 2 sene önce aldım. Benim üzerimde psikolojik olarak moral bozukluğu var. Kız kardeşim gelmiş bana, ‘Arabada kalma, seni huzurevine verelim, maaşını da huzurevine verelim bedava geçinirsin’ diyor. Beni bu şekilde kandırmaya çalışıyorlar. Arabada battaniyem var, kapıları kapatıyorum, ısınmaya çalışıyorum. Evim olsa daha iyi olur. Böyle çok zor ve sıkıntılı oluyor. Kış var ve insanlar hırsız ve sahtekarlar” dedi.