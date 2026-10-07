Brent petrolde hareketlilik: Varil fiyatı yükseldi

Husiler de aynı gün, balistik ve seyir füzeleri ile insansız hava araçları kullanarak Suudi Arabistan'da Necran ve Cizan'ın da aralarında bulunduğu bazı noktaları hedef alan 3 saldırı düzenlediklerini açıklamıştı. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan hava sahasını kullanan uluslararası hava yolu şirketlerine uçuşlarını durdurma çağrısında bulunmuştu. Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsü verilerine göre, ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta yaklaşık 2 milyon 90 bin varil azaldı. Dünyanın en fazla petrol tüketen ülkesinde stokların gerilemesi, piyasadaki arz sıkışıklığına ilişkin endişeleri artırarak petrol fiyatlarının yükselişini destekledi. ABD'nin resmi petrol stok verileri ise bugün Enerji Enformasyon İdaresi tarafından açıklanacak. Brent petrolde teknik olarak 103,91 dolar seviyesinin direnç, 93,72 dolar seviyesinin ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.