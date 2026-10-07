Sarı, mavi gibi renklerle geri döndü! Örgü ile yapılan büyük ilmekli o battaniye modelleri artık yeniden trend oldu

Kalın örgü modellerinin bir diğer avantajı ise kısa sürede tamamlanabilmeleri. İlmeklerin büyük olması, klasik ince ipli modellere göre daha hızlı ilerleme sağlayabiliyor. Bu nedenle örgüye yeni başlayan kişiler de büyük ilmekli battaniyeleri tercih edebiliyor. Kare motiflerden oluşan battaniyeler, geçmiş yıllardan günümüze ulaşan modeller arasında bulunuyor. Farklı renklerde hazırlanan küçük karelerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan tasarımlar, 2026 yılında da popülerliğini koruyor. Özellikle krem, bej, kahverengi, kiremit ve yeşil tonlarının bir arada kullanıldığı modeller sonbahar dekorasyonuyla uyum sağlıyor. Daha renkli bir görünüm isteyenler ise sarı, turuncu, pembe veya mavi gibi tonları motiflerde değerlendirebiliyor. SADE VE TEK RENKLİ MODELLER MODERN EVLERE UYUYOR Desenli modeller kadar tek renkli örgü battaniyeler de tercih ediliyor. Özellikle modern ve minimalist dekorasyona sahip evlerde fazla renk kullanılmadan hazırlanan battaniyeler öne çıkıyor. Krem ve ekru tonları açık renkli koltuklarla uyum sağlarken, gri ve kahverengi tonları daha koyu mobilyalarla birlikte kullanılabiliyor. Tek renkli battaniyelerde örgünün dokusu ön plana çıktığı için kabartmalı ve burgu detaylı modeller daha fazla ilgi görüyor.