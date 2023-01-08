Kadın girişimci tek başına hem üretiyor hem onarıyor!

Sare Kaya İrgali Türkiye’de mobilya döşeme işletmeciliğinde 15 kadın girişimciden biri olduğunu söyleyerek, “Şuan da Türkiye genelinde 15 tane bayanız. Grubumuz var, haberleşiyoruz birbirimizle. İş yönünde de paslaşıyoruz. Bayan olarak Doğu Anadolu Bölgesi’nde tekim. Başka bayan bilmiyorum belki vardır ama benim bildiğim yok Doğu Anadolu Bölgesi’nde. Diğer illerde var tanıdıklarımız, görüşüyoruz ve hepsi de başarılı arkadaşların. Hepsi de ailesine katkıda bulunuyor. Kimisi ailesini geçindiriyor. Ev ekonomisine de katkıda bulunuyoruz. Evimizi de geçindiriyoruz. Hamdolsun işimiz iyi. Sonuçta bu bir sanat. Çevre şehirlere de yapıyorum. Samsun’a yapıyorum. Erzurum’a yapıyorum. Talebe göre çevre illere de yapılıyor" ifadelerini kullandı.