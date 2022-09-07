2022-09-07 13:52:03 Kadın girişimci, devlet desteğiyle sera kurdu! Aile bütçesini destekliyor
Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından uygulanan “KOP ile örtü altında sebze yetiştiriciliği” projesine başvuran kadın girişimci Sariye Aslan, yüzde 80 hibe ile evinin önündeki 525 metrekarelik alana sera kurdu. Hububat ekiminin yanı sıra gelir getirici alternatif ürünlere yönelmek istediğini belirten kadın girişimci Aslan, Çekerek Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel ve Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal’ın kendisini İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne yönlendirdiğini, hazırladıkları projeyle KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından destek alıp bu yıl sera kurduğunu anlattı.