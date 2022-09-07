Kadın girişimci, devlet desteğiyle sera kurdu! Aile bütçesini destekliyor

“Yerelden kalkınma modeli doğrultusunda çalışıyoruz” Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın önerdiği “yerelden kalkınma modeli” doğrultusunda beldede çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Başkan Ünal, “Seraya talep oldukça fazla. Çünkü vatandaşımıza bir cesaret geldi. İlk defa bu işe girdiler ama baktılar ki verim fazla, satışı güzel, o nedenle seraya beldemizde talep arttı. Türkiye ekonomisinde her zaman üretim yapmamız gerekiyor. Bu üretimi de biz Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay’ın yerelden kalkınma modeli ile gerçekleştiriyoruz. Burada hem devletimize hem de Çekerek Kaymakamımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Onların desteği, bizim girişimlerimiz ve vatandaşlarımızın gayretiyle bu seramızı kurduk ve şu anda domates topluyoruz. Günlük satışlarımız oluyor, çevre köylere de satışlarımız oluyor. Fiyat olarak 10 liradan satılıyor. Domatesleri hem yemeklik hem de menemenlik için alan oluyor. Bundan sonraki süreçte de menemenlik üzerine gideceğiz. Güzel bir çalışma oldu, beldemize hayırlı olsun” diye konuştu.