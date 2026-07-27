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Medya
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Cem Küçük'le ilgili çok konuşulacak iddia: Bir ay önce ayrıldı

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Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Cem Küçük'le ilgili çok konuşulacak iddia: Bir ay önce ayrıldı

Gazeteci yazar Cem Küçük'le ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme taşındı. Söylentilere göre Küçük, çalıştığı kurumdan bir ay önce ayrıldı. İşte detaylar...

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#1
Foto - Cem Küçük'le ilgili çok konuşulacak iddia: Bir ay önce ayrıldı

Ekranların tanınan isimlerinden Cem Küçük'ün, TGRT Haber ile Türkiye Gazetesi'ndeki görevlerinden ayrıldığı iddiaları gündeme geldi. Resmi bir açıklama yapılmazken, ayrılığın yaklaşık bir ay önce gerçekleştiği öne sürülüyor.

#2
Foto - Cem Küçük'le ilgili çok konuşulacak iddia: Bir ay önce ayrıldı

Medyaradar'ın haberine göre, bu iddiaları güçlendiren detaylardan biri de Küçük'ün Türkiye Gazetesi'nde yayımlanan son köşe yazısının 29 Haziran tarihini taşıması oldu. Uzun süredir TGRT Haber'de sabah kuşağında program yapan Küçük, aynı zamanda Türkiye Gazetesi'nde köşe yazıları kaleme alıyordu.

#3
Foto - Cem Küçük'le ilgili çok konuşulacak iddia: Bir ay önce ayrıldı

Cem Küçük, konuya ilişkin sosyal medya hesaplarından veya başka bir platformdan henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak iddialara göre, ayrılık kararı kurum yönetimi tarafından alındı.

#4
Foto - Cem Küçük'le ilgili çok konuşulacak iddia: Bir ay önce ayrıldı

Söz konusu haberlerde, Küçük'ün CHP'de yaşanan gelişmeler ve "mutlak butlan" tartışmalarına ilişkin yaptığı değerlendirmelerin kurum içinde rahatsızlık yarattığı öne sürüldü. Bu iddialar ise şu ana kadar taraflarca doğrulanmadı.

#5
Foto - Cem Küçük'le ilgili çok konuşulacak iddia: Bir ay önce ayrıldı

Cem Küçük, X hesabındaki son paylaşımlarında kendisine yöneltilen "dümen kırdı" eleştirilerine tepki gösterdi. Paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "CHP bölünmüş, ayrı parti çıkmış. Yeni kurulan parti CHP'den fazla oy alır diyorsun. Bir analiz yapıyorsun, hemen 'CHP'ye veya yeni partiye dümen kırdı' diyorlar. İyice kafayı yediler."

#6
Foto - Cem Küçük'le ilgili çok konuşulacak iddia: Bir ay önce ayrıldı

Küçük, yeni kurulacak bir partinin CHP'nin önüne geçebileceğini savunarak, "Kemal Bey oldukça CHP çok fazla alamaz. Yeni parti AK Parti ve MHP'den bir şey alamaz." değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerini de sürdüren Küçük, şu ifadeleri kullandı: "Kemal Kılıçdaroğlu kendini bitiriyor. Mutlak butlan sonrası CHP seçmeninin çoğunluğu nezdinde hiçbir itibarı kalmadı." Bir başka paylaşımında ise Kılıçdaroğlu'nun siyasi geleceğine ilişkin şu yorumu yaptı: "Kemal Bey Türk siyasetinde nasıl başarısız olunur şeklinde üniversitelerde ders olarak okutulmalı."

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Yorumlar

K12tr

Madem öyle o zaman ne duruyor gitsin yeni partiye.

Zeki

Cem kardeşim isabetli karar vermişsin tgrt eski tgrt değil .
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
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