Cem Küçük'le ilgili çok konuşulacak iddia: Bir ay önce ayrıldı

Küçük, yeni kurulacak bir partinin CHP'nin önüne geçebileceğini savunarak, "Kemal Bey oldukça CHP çok fazla alamaz. Yeni parti AK Parti ve MHP'den bir şey alamaz." değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerini de sürdüren Küçük, şu ifadeleri kullandı: "Kemal Kılıçdaroğlu kendini bitiriyor. Mutlak butlan sonrası CHP seçmeninin çoğunluğu nezdinde hiçbir itibarı kalmadı." Bir başka paylaşımında ise Kılıçdaroğlu'nun siyasi geleceğine ilişkin şu yorumu yaptı: "Kemal Bey Türk siyasetinde nasıl başarısız olunur şeklinde üniversitelerde ders olarak okutulmalı."