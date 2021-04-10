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Türkiye
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Kadıköy'de korkutan yangın: Yaralılar var

2021-04-10 15:47:20
Kadıköy'de korkutan yangın: Yaralılar var

Kadıköy'de bir binanın çatı katındaki dairede çıkan yangın söndürülürken yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

#1
Foto - Acıbadem Mahallesi Acıbadem Caddesi'nde, 5 katlı bir apartmanın çatı katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Acıbadem Mahallesi Acıbadem Caddesi'nde, 5 katlı bir apartmanın çatı katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

#2
Foto - Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, binada mahsur kalan 3 kişiyi kurtardı. Biri ağır 3 yaralı, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, binada mahsur kalan 3 kişiyi kurtardı. Biri ağır 3 yaralı, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

#4
Foto - Yangını söndüren itfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışması devam ediyor.

Yangını söndüren itfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışması devam ediyor.

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