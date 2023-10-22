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Yaşam
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Kaderine terk edildi! 2 asırlık caminin son durumu

2023-10-22 12:52:13
Kaderine terk edildi! 2 asırlık caminin son durumu

Eskişehir’de 1836 yılında yapılan Aşağılıca Köy Camii bakımsızlık sebebiyle virane hale gelirken, köy halkı Vakıflar Bölge Müdürlüğüne sitem etti.

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Foto - Kaderine terk edildi! 2 asırlık caminin son durumu

Odunpazarı ilçesine bağlı Aşağılıca Köy Camii bakımsızlığı ile dikkat çekiyor. Yaklaşık 2 asrı devirdiği tahmin edilen ve duvarlarında el işlemeli yazılar bulunan tarihi camii, zaman içerisinde yıpranarak virane hale geldi.

#2
Foto - Kaderine terk edildi! 2 asırlık caminin son durumu

Çatısında çökmelerin ve akmaların yaşandığı camiinin camlarında kırıklar oluştuğu gözlemlenirken, camilerinin bu şekilde bakımsız kalmasından rahatsız olan köy halkı, Vakıflar Bölge Müdürlüğünün tadilat yapmalarına müsaade etmediğini söyledi. Konuyla ilgili olarak yetkili mercilere dilekçe yazdıklarında ise sürekli başka yerlere yönlendirilerek mağdur edildiklerini dile getiren vatandaşlar, göz göre göre camilerinin yıkılışına şahit olmak istemediklerini belirtti.

#3
Foto - Kaderine terk edildi! 2 asırlık caminin son durumu

Aşağılıca Mahallesi Muhtarı Hasan Uçak, 1836 yılında yapılan camilerinin ait olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğü sebebiyle tadilat yapamadıklarını ifade etti. Tarihi caminin güzelliğine ve duvarlarındaki yazıların elle işlenmiş olmasına dikkat çeken Uçak, “Camimiz çok güzel ama arkasından da görüyorsunuz, çatısı akıyor ve boyaları çıkıyor. Yazık oluyor, artık nasıl yaparız bilemiyorum. Cami çok bakımsız, biz de bakamıyoruz. Köylü olarak tadilat yapmak istedik, 'yapamazsınız' dediler. Cami, Kütahya’daki Vakıflar'a bağlı olduğu için böyle oluyor. Onlara dilekçe verdik, buradaki valiliğe, belediyelere ve müftülüğe ayrı ayrı dilekçe yazdık. Valilik bizi Odunpazarı Belediyesine yönlendiriyor, belediye müftülüğe, müftülük de Vakıflar'a yönlendiriyor. Bizim iş böyle arada kaynadı gitti, hala olacak. Buradan çağrı yapıyorum, camimizin bir an evvel düzeltilmesi lazım. Burası çok güzel bir tarihi yapı. İçindeki işlemeleri siz de görebilirsiniz. Yıkıldığı zaman çok büyük ayıp, yazık olacak yani. Hem ilgilenmiyorlar hem de biz çatısını yapalım dediğimiz zaman önümüze geçiyorlar. Bazen ufak tefek kiremit kırıklarını düzeltiyoruz ama akmasın diye korkarak yapıyoruz. Bize bunları yaptırmıyorlar” dedi.

#4
Foto - Kaderine terk edildi! 2 asırlık caminin son durumu

Mahalle sakinlerinden İlhan Karaca ise, Aşağılıca Köy Camii’nin neredeyse 2 asrı devirmiş bir tarihi yapı olduğuna vurgu yaparak, “O yıllardan bu tarafa hiçbir gelişme olmadı. Şimdi de Vakıflar'a bağlı olduğu için bizler köy halkı olarak herhangi bir tadilat yapamıyoruz. Vakıflar bunu engelliyor. Görüldüğü gibi, içeride çok güzel işlemeler var. Camimiz eski bir tarihi yapı olduğundan bu şekilde kaldı. Her tarafı virane, yıkık, dökük, çatısı akıyor ve göçükleri var. Vakıflara ait olduğu için bizler de herhangi bir şey yapamıyoruz. Muhtarımız sağ olsun, bu konularda gereken yerlere dilekçelerini vermiş bulunmakta ama herhangi bir sonuç alamadık. Bu şekilde biz köy halkı olarak mağduruz. En yakın zamanda buranın tadilatının ve gereğinin yapılmasını yetkili mercilerden arz ederiz. Yardım bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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