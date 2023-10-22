Kaderine terk edildi! 2 asırlık caminin son durumu

Aşağılıca Mahallesi Muhtarı Hasan Uçak, 1836 yılında yapılan camilerinin ait olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğü sebebiyle tadilat yapamadıklarını ifade etti. Tarihi caminin güzelliğine ve duvarlarındaki yazıların elle işlenmiş olmasına dikkat çeken Uçak, “Camimiz çok güzel ama arkasından da görüyorsunuz, çatısı akıyor ve boyaları çıkıyor. Yazık oluyor, artık nasıl yaparız bilemiyorum. Cami çok bakımsız, biz de bakamıyoruz. Köylü olarak tadilat yapmak istedik, 'yapamazsınız' dediler. Cami, Kütahya’daki Vakıflar'a bağlı olduğu için böyle oluyor. Onlara dilekçe verdik, buradaki valiliğe, belediyelere ve müftülüğe ayrı ayrı dilekçe yazdık. Valilik bizi Odunpazarı Belediyesine yönlendiriyor, belediye müftülüğe, müftülük de Vakıflar'a yönlendiriyor. Bizim iş böyle arada kaynadı gitti, hala olacak. Buradan çağrı yapıyorum, camimizin bir an evvel düzeltilmesi lazım. Burası çok güzel bir tarihi yapı. İçindeki işlemeleri siz de görebilirsiniz. Yıkıldığı zaman çok büyük ayıp, yazık olacak yani. Hem ilgilenmiyorlar hem de biz çatısını yapalım dediğimiz zaman önümüze geçiyorlar. Bazen ufak tefek kiremit kırıklarını düzeltiyoruz ama akmasın diye korkarak yapıyoruz. Bize bunları yaptırmıyorlar” dedi.