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Rusya bir şeyler deniyor: Bayraktar TB2 SİHA'ların yanına Şahid-136'ları gönderdiler ‘Kademeli ÖTV’ uygulamasıyla 9 lira indirim Motorinde büyük düşüş iPhone 18’in RAM kapasitesi belli oldu Gümüşte dengeler değişiyor: Sert yükselişin ardından kritik viraj Galatasaray’dan Suudi devine Osmhen dersi: 65 milyon euroluk teklif reddedildi Türkiye illallah etti, Rusya yerine başka bir ülkeden alacak Okullarda yeni dönem başlıyor: 30 bin bahçe görevlisi işe alınacak! İşte ayrıntılar
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‘Kademeli ÖTV’ uygulamasıyla 9 lira indirim Motorinde büyük düşüş

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AA Giriş Tarihi:

‘Kademeli ÖTV’ uygulamasıyla 9 lira indirim Motorinde büyük düşüş

Enflasyonla mücadele kapsamında motorinden alınan özel tüketim vergisinde (ÖTV) kademeli uygulamaya geçildi, motorinin litre fiyatına yaklaşık 9 lira indirim geldi.

#1
Foto - ‘Kademeli ÖTV’ uygulamasıyla 9 lira indirim Motorinde büyük düşüş

Akaryakıt piyasasına ilişkin vergi düzenlemesi Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe girdi. Kararla, motorinde ÖTV'nin ağustos sonuna kadar sıfırlanmasıyla pompa fiyatlarında yaklaşık 9 lira indirim oldu.

#2
Foto - ‘Kademeli ÖTV’ uygulamasıyla 9 lira indirim Motorinde büyük düşüş

Böylece motorinin litre fiyatı, İstanbul'da yaklaşık 70,80 liraya, Ankara'da 71,92 liraya, İzmir'de ise 72,20 liraya geriledi.

#3
Foto - ‘Kademeli ÖTV’ uygulamasıyla 9 lira indirim Motorinde büyük düşüş

Vergi düzenlemesi, küresel petrol piyasasındaki yüksek fiyatların pompaya etkisini kısa vadede önemli ölçüde hafifletmiş oldu.

#4
Foto - ‘Kademeli ÖTV’ uygulamasıyla 9 lira indirim Motorinde büyük düşüş

Kararla, tüketici, nakliyeci ve sanayiciler üzerindeki fiyat baskısının azaltılması ve enflasyonla mücadele kapsamında motorin fiyatlarının aşağı çekilmesi amaçlanıyor.

#5
Foto - ‘Kademeli ÖTV’ uygulamasıyla 9 lira indirim Motorinde büyük düşüş

ÖTV tutarı yıl sonuna kadar her ay 3 lira artırılarak eylülde 3 lira, ekimde 6 lira, kasımda 9 lira ve aralıkta 12 liraya çıkarılacak. Böylece motorinde ÖTV, 1 Ocak 2027'den itibaren litre başına 13,9006 liraya yükselerek eşel mobil sistemi öncesindeki seviyesine dönecek.

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