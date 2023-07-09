Kaçırılma korkusu! Mbappe’yi̇ görenler şaşkına döndü

PSG’nin dünyaca ünlü yıldızı Mbappe, Kamerun'da kaçırılma ihtimali olduğu için babasının evini ziyaret ederken silahlı korumalar tarafından korundu. Transfer döneminin en çok konuşulan ismi konumunda olan Paris Saint Germain'in golcüsü Kylian Mbappe, atalarının memleketi Kamerun'u ziyaret etti. Mbappeu, babasının evine giderken kaçırılma ihtimaline karşı silahlı korumalar tarafından konvoyla korundu. Koruma konvoyuna askeri aracın da eşlik etmesi dikkat çekti. Kamerun asıllı Fransız futbolcunun giydiği kıyafet de sosyal medyada gündem oldu.