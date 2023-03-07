2023-03-07 14:02:42 Kaçakçıların sıra dışı yöntemlerine darbe
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince yılın başından bu yana, Habur Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonlarda beklenmedik yerlere gizlenerek Türkiye’ye sokulmak istenen son model cep telefonlarından elektronik sigaraya çok sayıda kaçak eşya ele geçirildi. Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Habur Gümrük Kapısında gerçekleştirilen kontrollerde, kaçakçıların tespiti zor yöntemlerle Türkiye’ye sokmak istediği kaçak eşyalar ekiplerin titiz çalışma ve dikkatiyle tespit edildi.