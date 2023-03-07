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Kaçakçıların sıra dışı yöntemlerine darbe

2023-03-07 14:02:42
Kaçakçıların sıra dışı yöntemlerine darbe

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince yılın başından bu yana, Habur Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonlarda beklenmedik yerlere gizlenerek Türkiye’ye sokulmak istenen son model cep telefonlarından elektronik sigaraya çok sayıda kaçak eşya ele geçirildi. Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Habur Gümrük Kapısında gerçekleştirilen kontrollerde, kaçakçıların tespiti zor yöntemlerle Türkiye’ye sokmak istediği kaçak eşyalar ekiplerin titiz çalışma ve dikkatiyle tespit edildi.

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Foto - Kaçakçıların sıra dışı yöntemlerine darbe

Günlük yolcu giriş çıkışlarının yoğun şekilde yapıldığı Irak’a açılan Habur Gümrük Kapısında, kaçakçılıkla mücadele kapsamında risk analizi, istihbarat çalışmaları, saha devriyesi ve rutin kontroller gerçekleştiren ekiplerce gece gündüz demeden kişi, eşya ve taşıtların takibi ve kontrolü sürdürülüyor.

#2
Foto - Kaçakçıların sıra dışı yöntemlerine darbe

Ticaret Bakanlığı’nca yapılan açıklamaya göre, yılbaşından bu yana Habur’da muhafaza ekiplerince vites kutusuna, bisküvi paketine, yolcuların vücuduna, çay paketinin içine saklanan cep telefonları tespit edildi. Oyuncağın içinden, direksiyondan, el fenerinden, kahve makinesinden, pekmezin içinden, terlikten, tekerlekten, çay kutusundan çıkan ve yolcunun ayağına sarılı halde gizlenen sigara ve elektronik sigaralar yakalandı.

#3
Foto - Kaçakçıların sıra dışı yöntemlerine darbe

2023 yılında Gümrük Muhafaza ekiplerince Habur Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonlarda 33 milyon lira değerinde 2 bin 481 adet kaçak cep telefonu ve 7,5 milyon lira değerinde 130 bin 687 kaçak tütün ve tütün mamulü ele geçirildi. Kaçak eşyayı ülkeye sokma planlarıyla bu kadarı da pes dedirten yöntemler kullanan şahıslar Gümrük Muhafaza ekiplerince tespit edildikten sonra, söz konusu beyan dışı ve vergiye tabi eşyalara ekiplerce el konuldu.

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