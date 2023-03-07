Kaçakçıların sıra dışı yöntemlerine darbe

2023 yılında Gümrük Muhafaza ekiplerince Habur Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonlarda 33 milyon lira değerinde 2 bin 481 adet kaçak cep telefonu ve 7,5 milyon lira değerinde 130 bin 687 kaçak tütün ve tütün mamulü ele geçirildi. Kaçak eşyayı ülkeye sokma planlarıyla bu kadarı da pes dedirten yöntemler kullanan şahıslar Gümrük Muhafaza ekiplerince tespit edildikten sonra, söz konusu beyan dışı ve vergiye tabi eşyalara ekiplerce el konuldu.