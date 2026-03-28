Türkiye 6. nesil savaş konsepti duyurusu! Yeni savaş uçağı MMU Kaan'dan önce geliyor, tarih verildi Önce kendisi sonra ise suyunu... Ceviz suyunun faydaları sizlere şifa kaynağı olacak! Kafe ve restoranlarda devrim gibi adım! Bundan sonra menülerde zorunlu olacak İran'ın yardımına bir diğer İslam ülkesi koştu! İzin verildi Kolonoskopi taraması: Uzmanlardan kritik uyarı: Kolon kanseri gençlerde hızla artıyor Trabzonspor'dan flaş hamle geldi! Ve Onuachu defteri kapattı! Ne umdular ne buldular Masaya oturdu mu o dönem! Ali Koç, 'İstesek hemen getirirdik' demişti: Ceballos ayrılacak! SU-25 savaş uçağı işini Türkiye'ye verdiler! Canavara dönüştüreceğiz Olay yapacak çıkış! Bedeli çok ağır oldu! Yıldız futbolcuya büyük şok Tahtından edecek: En sağlıklı avokado yağı! Tereyağı ve zeytinyağına yeni rakip...
Türkiye 6. nesil savaş konsepti duyurusu! Yeni savaş uçağı MMU Kaan'dan önce geliyor, tarih verildi
Türkiye 6. nesil savaş konsepti duyurusu! Yeni savaş uçağı MMU Kaan'dan önce geliyor, tarih verildi

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Türkiye'nin 6. nesil savaş konseptinin başrol oyuncusu olacak olan savaş uçağını açıkladı.

Foto - Türkiye 6. nesil savaş konsepti duyurusu! Yeni savaş uçağı MMU Kaan'dan önce geliyor, tarih verildi

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, KAAN savaş uçağı ve ANKA-3 insansız hava aracında gelinen son aşamayı paylaşırken, Türkiye’nin savunma sanayiinde üretimden ihracata uzanan dönüşümüne dikkat çekti.

Foto - Türkiye 6. nesil savaş konsepti duyurusu! Yeni savaş uçağı MMU Kaan'dan önce geliyor, tarih verildi

Demiroğlu, TUSAŞ’ın 1973 yılında Türk Hava Kuvvetleri’nin savaş uçağı ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulduğunu belirtti. 2004 yılında alınan kararlarla şirketin alt yüklenicilikten ana yükleniciliğe geçtiğini vurgulayan Demiroğlu, bu sürecin yerli ve milli savunma sanayii vizyonunun başlangıcı olduğunu ifade etti. 2005 yılında tamamen milli yapıya kavuşan şirketin, bu tarihten itibaren özgün platform geliştirme çalışmalarına hız verdiğini kaydetti.

Foto - Türkiye 6. nesil savaş konsepti duyurusu! Yeni savaş uçağı MMU Kaan'dan önce geliyor, tarih verildi

TUSAŞ’ın sabit kanat, döner kanat ve insansız hava araçlarını aynı çatı altında geliştirebilen nadir şirketlerden biri olduğunu belirten Demiroğlu, bu yapının önemli bir mühendislik birikimi sağladığını ifade etti. Farklı platformlar arasında bilgi aktarımının şirketi küresel rekabette avantajlı konuma taşıdığını söyledi.

Foto - Türkiye 6. nesil savaş konsepti duyurusu! Yeni savaş uçağı MMU Kaan'dan önce geliyor, tarih verildi

Demiroğlu, yerlilik oranı tartışmalarına ilişkin değerlendirmesinde, oran yerine kapasitenin önemine dikkat çekti. GÖKBEY’in tamamen yerli bir platform olduğunu belirten Demiroğlu, hedefin kritik teknolojilerde tasarım ve sistem sahipliği olduğunu ifade etti. Bu yaklaşımın sürdürülebilir ve ihracata açık bir teknoloji altyapısı oluşturmayı amaçladığını vurguladı.

Foto - Türkiye 6. nesil savaş konsepti duyurusu! Yeni savaş uçağı MMU Kaan'dan önce geliyor, tarih verildi

TUSAŞ’ın 16 ülkeyle 23 ihracat anlaşması bulunduğunu belirten Demiroğlu, Endonezya ile imzalanan KAAN anlaşmasının öne çıktığını söyledi. HÜRJET’in İspanya’ya, HÜRKUŞ’un ise Azerbaycan’a ihracat sürecinin son aşamaya geldiğini ifade etti. Şirketin yalnızca askeri alanda değil, sivil havacılıkta da Boeing, Airbus ve Sikorsky gibi firmalara üretim yaptığını belirtti.

Foto - Türkiye 6. nesil savaş konsepti duyurusu! Yeni savaş uçağı MMU Kaan'dan önce geliyor, tarih verildi

Demiroğlu, KAAN projesine ilişkin olarak şu bilgileri paylaştı: KAAN sadece bir uçak değil, bir ekosistem projesi. Üç prototipten biri statik testlerde kullanılacak, diğerinin ise bu yıl uçuşa başlamasını hedefliyoruz. KAAN’ın 2028 yılında Türk Hava Kuvvetleri’ne teslim edilmesi planlanıyor, yerli motorla birlikte 2032 sonrası ihracatın da başlamasını öngörüyoruz.

Foto - Türkiye 6. nesil savaş konsepti duyurusu! Yeni savaş uçağı MMU Kaan'dan önce geliyor, tarih verildi

ANKA-3’e ilişkin olarak ise Demiroğlu, platformun yeni nesil harp konseptinde kritik bir rol üstleneceğini belirterek, “ANKA-3, 6. nesil savaş konseptinin başrol oyuncularından biri olacak. Düşman hava savunma sistemlerine yakalanmadan görev yapabilecek. KAAN ile birlikte görev icra ederek hava sahasında önemli bir kuvvet çarpanı oluşturacak. 2026 yılında Hava Kuvvetlerimize teslim etmeyi hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Foto - Türkiye 6. nesil savaş konsepti duyurusu! Yeni savaş uçağı MMU Kaan'dan önce geliyor, tarih verildi

Demiroğlu, TUSAŞ’ın önümüzdeki 10 yıl içinde 1500 platform teslim etmeyi hedeflediğini açıkladı. Bu hedefin havacılık sektöründe yüksek üretim temposu gerektirdiğini belirten Demiroğlu, seri üretim kabiliyetinin öncelikli odak alanı olduğunu vurguladı. Yapılamaz denilen pek çok şeyi başardık. Bundan sonra odak noktamız seri üretim kapasitesini ortaya koymak olacak.

Foto - Türkiye 6. nesil savaş konsepti duyurusu! Yeni savaş uçağı MMU Kaan'dan önce geliyor, tarih verildi

KAYNAK: GDH HABER

