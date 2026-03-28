Türkiye 6. nesil savaş konsepti duyurusu! Yeni savaş uçağı MMU Kaan'dan önce geliyor, tarih verildi

Demiroğlu, KAAN projesine ilişkin olarak şu bilgileri paylaştı: KAAN sadece bir uçak değil, bir ekosistem projesi. Üç prototipten biri statik testlerde kullanılacak, diğerinin ise bu yıl uçuşa başlamasını hedefliyoruz. KAAN’ın 2028 yılında Türk Hava Kuvvetleri’ne teslim edilmesi planlanıyor, yerli motorla birlikte 2032 sonrası ihracatın da başlamasını öngörüyoruz.