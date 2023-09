Kabri başında anıldı… Erdoğan’dan Adnan Menderes mesajı

Erdoğan mesajında "6-17 Eylül 1961 tarihinde yaşanan idamlar milletimizin hafızasında derin yaralar açmıştır. Milli iradeyi ve milletin tercihlerini yok sayan 27 Mayıs darbesinin ardından Adnan Menderes ve arkadaşlarının haksız ve hukuksuz bir şekilde idam edilmeleri tarihe kara bir leke olarak geçmiştir. Tek Parti faşizmine karşı 'Yeter söz milletin' diyerek cesur bir yürüyüş başlatan Menderes ve yol arkadaşları, milletimizin büyük bir teveccühüne mazhar oldular. On yıllık iktidarları döneminde, Türkiye’de hak ve özgürlüklerden sanayileşmeye kadar pek çok alanda büyük atılımlar gerçekleştirdiler. Milletimizin “DEMİRKIRATö diyerek sahiplendiği Demokrat Parti hareketi, ülkemizde sadece çok partili siyasi hayatın ve demokrasinin değil; aynı zamanda büyük bir kalkınma hamlesinin de sembolü haline geldi. Ülkesi ve milleti için gecesini gündüzüne katarak on yıl boyunca hizmet eden Merhum Menderes; dürüstlüğü, çalışkanlığı, tevazuu ve beyefendi kişiliğiyle insanımızın gönlünde taht kurmuştur. Her ne kadar birileri bu sevdaya halen tahammül edemese de; şehadetlerinin üzerinden geçen tam 62 yıla rağmen, Menderes ve arkadaşlarının aziz hatıraları milletimizin kalbinde yaşamayı sürdürüyor. Merhum Menderes’i, Zorlu’yu ve Polatkan’ı iftiralarla darağacına gönderenler ise alınlarındaki lekeden hiçbir zaman kurtulamadılar. 27 Mayıs 1960’ta başlatılan; 1971, 1980, 1997 yıllarında tekrarlanan kötü geleneği hortlatma girişimini, 15 Temmuz 2016’da bir kez daha yaşadık. Asker üniforması giymiş FETÖ’cü hainlerin darbe teşebbüsünü, Allah’a hamdolsun, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte boşa çıkardık. Kahraman milletimiz, 15 Temmuz’da çıplak elleriyle tankları durdurarak, darbe defterini bir daha açılmamak üzere ülkemizde kapatmıştır. Artık darbelerin de, hukuku katleden Yassıada sahnelerinin de, İmralı’da kurulan idam sehpalarının da tekrarına izin vermeyeceğini göstermiştir. Her türlü oyunun sahnelendiği 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin sonuçlarını da, milletimizin bu kararlılığının yeni bir nişanesi olarak görüyoruz. Milletimiz, terör örgütleriyle yol yürüyenleri sandığa gömmek suretiyle, iradesine ve geleceğine çok güçlü bir şekilde sahip çıkmıştır. Hükümet olarak biz de milletimizin güvenine layık olmak, sandıkta namusumuza emanet ettiği iradesine gölge düşürmemek için çalışıyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle şehadetlerinin 62’nci seneyi devriyesinde Merhum Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ı bir kez daha rahmetle yâd ediyorum. Onların aziz hatıralarına sahip çıkmak ve mezarları önünde Fatiha okumak üzere bir araya gelen siz kardeşlerimi hürmetle selamlıyorum" ifadeleri yer aldı.