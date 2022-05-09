İşlenmiş abur cuburlar ve tatlılar Cipsler, krakerler ve bazı kahvaltı gevrekleri de dahil olmak üzere işlenmiş gıdalar çoğu besinlerinden arındırılır ve kabızlığı uzatabilir. Rafine edilmiş tahıllar yerine kepekli tahılların seçilmesi ve porsiyon başına en az 3 gram lif içeren tam tahıllı ekmek tüketilmesi önerilmektedir. Kabızlık hissediyorsanız, mutlaka tam tahılları tüketin ve özellikle yulaf ezmesini deneyin. Yulaf ezmesi harika bir lif kaynağıdır ve kabızlığın kötüleşmesini önleyebilir. Tatlılar da vücudunuzun yiyecekleri sindirme yeteneğini tehlikeye atabilir, çünkü içerikleri karbonhidrat ve yağ açısından çok yüksek, lif açısından çok düşüktür. Sindirim problemleri olan insanlar genellikle çikolatanın bağırsak rahatsızlığına neden olduğuna inanırlar, ancak kabızlığa neden olduğunu gösteren bilimsel bir araştırma yoktur. Tatlı bir şey istediğinizde abur cuburlar ve tatlılar yerine ahududu gibi meyveleri tercih edebilirsiniz. Bir avuç kadar ahududu 8 gram lif içerir. Günlük almanız gereken lifi meyvelerden kolayca alabilirsiniz.