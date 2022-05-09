Süt ürünleri Tam yağlı süt, krema ve peynirler de dahil olmak üzere yüksek yağlı süt ürünleri lif içermez ve genellikle kabızlığı daha da kötüleştirir. Süt ürünleri alımınızı sınırlamak ve diyetinize daha fazla kepekli tahıl, sebze ve meyve dahil etmek kabızlığı hafifletmeye yardımcı olabilir. Kabızlığa genellikle gaz ve şişkinlik gibi laktoz intoleransının belirtileri eşlik eder.
İşlenmiş abur cuburlar ve tatlılar Cipsler, krakerler ve bazı kahvaltı gevrekleri de dahil olmak üzere işlenmiş gıdalar çoğu besinlerinden arındırılır ve kabızlığı uzatabilir. Rafine edilmiş tahıllar yerine kepekli tahılların seçilmesi ve porsiyon başına en az 3 gram lif içeren tam tahıllı ekmek tüketilmesi önerilmektedir. Kabızlık hissediyorsanız, mutlaka tam tahılları tüketin ve özellikle yulaf ezmesini deneyin. Yulaf ezmesi harika bir lif kaynağıdır ve kabızlığın kötüleşmesini önleyebilir. Tatlılar da vücudunuzun yiyecekleri sindirme yeteneğini tehlikeye atabilir, çünkü içerikleri karbonhidrat ve yağ açısından çok yüksek, lif açısından çok düşüktür. Sindirim problemleri olan insanlar genellikle çikolatanın bağırsak rahatsızlığına neden olduğuna inanırlar, ancak kabızlığa neden olduğunu gösteren bilimsel bir araştırma yoktur. Tatlı bir şey istediğinizde abur cuburlar ve tatlılar yerine ahududu gibi meyveleri tercih edebilirsiniz. Bir avuç kadar ahududu 8 gram lif içerir. Günlük almanız gereken lifi meyvelerden kolayca alabilirsiniz.
Kızarmış yiyecekler Hamburger gibi kızarmış yiyecekler size çekici gelebilir ancak ancak kabızlığınızı daha da kötüleştirecektir. Kızarmış tavuk veya patates kızartması gibi yağlı herhangi bir şeyin sindirimi daha uzun sürer. 2 günden fazla bir süredir bağırsak hareketiniz olmadıysa, yağsız protein ve bol miktarda meyve ve sebze yiyin.
Yeşil muz Porsiyon başına yaklaşık 3 gram lif içeren muzlar, bağırsak hareketine yardımcı olabilecek meyveler arasındadır. Ancak, kabızlığa neden olan yiyeceklerin bir parçası da olabilirler. Muzlar olgunlaşmadan önce kabızlığı şiddetlendirebilecek dirençli nişasta içerir. Bu yüzden yemeden önce muzun sarı olduğundan emin olun.
İşlenmiş dondurulmuş gıdalar İşlenmiş dondurulmuş gıdalar genellikle vücudunuzun uygun bağırsak geçişini sürdürmek için ihtiyaç duyduğu lif de dahil olmak üzere besinlerden arındırılır. Ayrıca dondurulmuş gıdalar genellikle yapay tatlandırıcılar, koruyucular ve sindirimlerini zorlaştıran kötü yağlar içerir. Yüksek yağlı yiyecekler genellikle lif bakımından düşüktür ve sindirimleri daha uzun sürer. Dondurulmuş gıda alırken işlenmiş veya ultra işlenmiş olmamasına dikkat edin.
Beyaz ekmek Beyaz ekmek, kepekli tahıllardan daha az lif içeren işlenmiş bir tahıldır. Kepekli tahıllardaki lif kabızlık riskini düşürür. Kabızlık çekiyorsanız beyaz ekmek yiyerek kendinize yardım etmez, aksine durumu daha da kötüleştirebilirsiniz.
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