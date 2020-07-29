2020-07-29 14:08:06 Kabe'den tarihe geçecek görüntüler
Suudi Arabistan'da, hac vazifesini yerine getiren kafilelerin Kabe'deki tavafı koronavirüs tedbirleri altında gerçekleştiriyor.
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Suudi Arabistan'da, hac vazifesini yerine getiren kafilelerin Kabe'deki tavafı koronavirüs tedbirleri altında gerçekleştiriyor.
Hac kafileleri Mekke'ye ulaşmaya başlarken, hacı adayları kutsal mekanda koronavirüs tedbirlerine sıkı sıkıya uyuyor.
Kabe'yi tavaf etmeye başlayan hacı adaylarının da sosyal mesafe kuralına uydukları gözlemlendi.
Daha önce yoğun bir insan kalabalığı altında yapılan tavafın bu yıl, koronavirüs tedbirleri altında yapılması ilginç görüntüler oluşturdu.
Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, izin almadan hac yapılamayacağı uyarısında bulunurken, bir hafta içinde bu kuralı ihlal eden 16 kişinin yakalandığını bildirmişti.
HAC, ÜLKEDE YAŞAYANLARLA SINIRLANDIRILDIBakanlık, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacağını, yurt dışından hacı adayı kabul etmeyeceğini duyurmuştu.
Sağlık Bakanı Tevfik er-Rabia da hacı adaylarının 65 yaş altında olması ve kronik rahatsızlığı bulunmaması gerektiğini söylemişti.
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