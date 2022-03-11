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Dünya
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Kabe’de beklenen görüntü!

2022-03-11 22:19:30
Kabe’de beklenen görüntü!

Suudi Arabistan’ın Mekke şehrinde bulunan Mescid-i Haram’da sosyal mesafe kuralının kaldırılmasının ardından ilk Cuma namazı kılındı.

#1
Foto - Suudi Arabistan’ın Mekke şehrinde bulunan ve Kabe’nin de içinde yer aldığı Mescid-i Haram’da Covid-19 tedbirlerinin kaldırılmasının ardından on binlerce Müslüman Cuma namazı için bir araya geldi.

Suudi Arabistan’ın Mekke şehrinde bulunan ve Kabe’nin de içinde yer aldığı Mescid-i Haram’da Covid-19 tedbirlerinin kaldırılmasının ardından on binlerce Müslüman Cuma namazı için bir araya geldi.

#2
Foto - Mescid-i Haram’da bugün Covid-19 salgınından bu yana ilk defa sosyal mesafesiz Cuma namazı kılındı.

Mescid-i Haram’da bugün Covid-19 salgınından bu yana ilk defa sosyal mesafesiz Cuma namazı kılındı.

#3
Foto - İşte Mescid-i Haram'dan o görüntüler...

İşte Mescid-i Haram'dan o görüntüler...

#4
Foto - İşte Mescid-i Haram'dan o görüntüler...

İşte Mescid-i Haram'dan o görüntüler...

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