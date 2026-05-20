Kaan'ın rakibi olarak gösteriliyor: İki pilotlu savaş uçağı havalandı
Milli Muharip Uçak Kaan ve F-35'in rakipleri arasında gösterilen beşinci nesil savaş uçağı iki koltuklu tasarımıyla test uçuşunu gerçekleştirdi.
Rusya Birinci Başbakan Yardımcısı Denis Manturov, beşinci nesil iki koltuklu avcı uçağı Su-57’nin prototipinin ilk test uçuşunu gerçekleştirdiğini açıkladı.
RIA Novosti’nin aktardığına göre, Manturov, "İki koltuklu beşinci nesil avcı uçağı Su-57’nin prototipinin uçuş testlerine başlandı" dedi.
Manturov, uçağın Rus havacılık mühendisleri tarafından girişimsel olarak geliştirildiğini belirtti. Yeni Su-57 versiyonu, muharebe özelliklerinin yanı sıra, eğitim ve muharebe uçağı fonksiyonlarına da sahip olacak. Ayrıca, uçağın muharebe yönetim uçağı yeteneklerine de sahip olacağını ifade etti.
Su-57, beşinci nesil tek koltuklu avcı uçağı olarak biliniyor ve gerçek muharebe koşullarında Batı hava savunma sistemlerine karşı etkinliği kanıtlanmış. Uçak, geniş bir yüksek hassasiyetli silah yelpazesine sahip ve düşük radar izine sahip.
