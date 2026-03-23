Kaan'ı rakibi olarak gösteriliyordu: Ünlü savaş uçağının baş mühendisi sırra kadem bastı
Çin’in en gelişmiş hayalet savaş uçağı J-20’nin baş mühendisi Yang Wei'nin ortadan kaybolması Asya basınında gündem oldu.
South China Morning Post'ta yer alan habere göre, Çin’in J-20 hayalet savaş uçağının baş tasarımcısı, ülkenin en üst düzey bilim kurumu olan Çin Bilimler Akademisi’nin (CAS) internet sitesinden kaldırıldı.
Yang Wei bir yıldan fazla süredir kamuoyunun karşısına çıkmamıştı ve bu durum, savunma sektöründeki yolsuzlukla mücadele kampanyasının ortasında gerçekleşti.
Habere göre, J-20 programının baş mühendisi olan üst düzey bilim insanının adı artık akademinin resmi sayfasında yer almıyor. Bu durum, son dönemde Çin’in savunma sektöründe görev yapan üst düzey isimlerin kamuya açık kayıtlardan sessizce silinmesiyle ilgili daha geniş bir eğilimin parçası olarak görülüyor.
Daha önce de nükleer, füze ve radar alanlarında çalışan bazı önde gelen uzmanların isimlerinin aynı kurumun sitesinden kaldırıldığı bildirilmişti. Bu kişiler hakkında resmi bir açıklama yapılmazken, gelişmeler Pekin’in savunma sanayii ve araştırma kurumlarında yürüttüğü yolsuzlukla mücadele kampanyasıyla ilişkilendiriliyor.
Analistler, bu tür “kaybolmaların” genellikle disiplin soruşturmaları ya da yolsuzluk incelemeleriyle bağlantılı olabileceğini belirtiyor. Ancak Çinli yetkililer söz konusu isimlerin neden kaldırıldığına dair doğrudan bir bilgi paylaşmış değil.
