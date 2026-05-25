Kaan ve Bayraktar Kızılelma korkuttu: Türkiye'ye karşı F-35 savaş uçaklarını alıyorlar

Korgeneral Grigoriadis açıklamalarının devamında, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’taki operasyonel kabiliyetlere özel bir parantez açarak havada yakıt ikmali yeteneğinin uzun menzilli görevler için kritik bir güç çarpanı olduğunu vurguladı. Grigoriadis; yeni tedarik edilen fırkateynlerin bölge hava savunma kabiliyetlerinin, Dassault Rafale ve modernize edilmiş F-16 Blok 70 Viper savaş uçaklarıyla entegre bir şekilde çalışarak Kıbrıs ve Doğu Akdeniz üzerindeki savunma şemsiyesini önemli ölçüde güçlendirdiğini savundu. Söz konusu açıklamaların, Yunanistan’ın hava gücü, deniz kuvvetleri ve yeni nesil füze savunma sistemlerini kapsayan, tarihinin en büyük askeri modernizasyon programlarından birini yürüttüğü bir döneme denk geldiği belirtiliyor. DEFENCETURK