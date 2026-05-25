Kaan ve Bayraktar Kızılelma korkuttu: Türkiye'ye karşı F-35 savaş uçaklarını alıyorlar
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'ye karşı çılgınlar gibi silahlanmaya başlayan komşuda MMU Kaan ve Bayraktar Kızılelma paniği yaşanıyor. Atina temaslarını hızlandırırken F-35'lerle ilgili tarih belli oldu.

Greek City Times tarafından yayınlanan habere göre, Yunan Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Demosthenes Grigoriadis, Yunanistan’ın ilk F-35 Lightning II savaş uçaklarını teslim alacağı tarihi ve gelecekteki modernizasyon planlarını açıkladı. STAR Central Greece kanalına konuşan Grigoriadis, ilk F-35 savaş uçaklarının 2029 yılında Yunan Hava Kuvvetleri (HAF) envanterine girmesinin beklendiğini belirtti.

Grigoriadis ayrıca, Fransız Hava ve Uzay Kuvvetleri ile artan iş birliğine dikkat çekerek; yapay zeka, operasyonel hedefleme ve gelişmiş harp alanı teknolojileri konularında ortak çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti. İki ülkenin askeri personelinin, özellikle hassas hedefleme ve hava harekatlarının planlanması süreçlerinde yapay zeka destekli sistemlerin kullanımı konusunda halihazırda müşterek çalışmalar yürüttüğü bilgisi paylaşıldı.

Grigoriadis ayrıca, Fransız askeri yetkililerle iş birliği içinde geliştirilen ve Yunanistan’ın yeni savunma teknolojileri ile uzay tabanlı operasyonlardaki yeteneklerini güçlendirmeyi amaçlayan, Yunan Hava Kuvvetleri bünyesinde yeni bir “Uzay Uygulamaları Komutanlığı” kurulmasının planlandığını açıkladı.

Modern muharebe sahasındaki teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Grigoriadis, savaş uçaklarıyla birlikte görev yapabilen ve yüksek riskli operasyonlarda beka ile keşif yeteneğini artıran “loyal wingman” konseptli insansız hava araçlarının da önümüzdeki 5 yıl içerisinde tedarik edilmesinin planlandığını belirtti.

Habere konu açıklamada Yunan hava savunma personelinin harbe hazırlık seviyesine de değinen Grigoriadis, yakın zamanda icra edilen önleme tatbikatlarında MIM-104 Patriot hava savunma sistemlerinin performansına dikkat çekerek, “Üç füze ile üç balistik hedef imha edildi.” ifadesini kullandı.

Korgeneral Grigoriadis açıklamalarının devamında, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’taki operasyonel kabiliyetlere özel bir parantez açarak havada yakıt ikmali yeteneğinin uzun menzilli görevler için kritik bir güç çarpanı olduğunu vurguladı. Grigoriadis; yeni tedarik edilen fırkateynlerin bölge hava savunma kabiliyetlerinin, Dassault Rafale ve modernize edilmiş F-16 Blok 70 Viper savaş uçaklarıyla entegre bir şekilde çalışarak Kıbrıs ve Doğu Akdeniz üzerindeki savunma şemsiyesini önemli ölçüde güçlendirdiğini savundu. Söz konusu açıklamaların, Yunanistan’ın hava gücü, deniz kuvvetleri ve yeni nesil füze savunma sistemlerini kapsayan, tarihinin en büyük askeri modernizasyon programlarından birini yürüttüğü bir döneme denk geldiği belirtiliyor. DEFENCETURK

Yorumlar

Vay vay

Zaten f35 alacakları çok önceden belirlenmişti. Sadece sıra bekliyorlar..
