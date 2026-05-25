Masterchef yarışmacısı Rahmi Koç'u ifşa etti
Hükümete parmak sallaya sallaya cebini dolduran Koç Holding'in onursal başkanlığını yapan Rahmi Koç'un gizlice yaptığı bir başka yatırım daha ortaya çıktı
İzmir’in Selçuk ilçesinde iki yıl önce bir çiftlik kurarak doğal tarıma yöneldiği konuşulan Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç’un zeytin ve meyve ağaçlarıyla kaplı çiftliği ortaya çıktı.
52 metrelik ultra lüks yelkenli yatı Nazenin V ile sık sık Kuşadası Setur Marina’ya gelen Rahmi Koç, geçtiğimiz hafta dikkat çeken bir davete ev sahipliği yaptı.
Koç, ailesini ve Koç Grubu bünyesindeki Setur Marinaları’nın yöneticilerini Selçuk’taki çiftliğinde ağırladı.
Rahmi Koç'un denizin yanı sıra tarıma ve hayvancılığa da büyük ilgisi olduğu böylece ortaya çıkmış oldu. Koç'un bu ilgisi ise eski Masterchef yarışmacısı tarafından ifşa edildi.
Selçuk merkeze 3 kilometre, Efes Antik Kenti’ne 5 kilometre mesafede yer alan çiftlikte yapılan ancak kamuoyuyla paylaşılamayan çiftliğin fotoğrafları, söz konusu toplantının organizasyonunda görev alan MasterChef Nejdet adıyla bilinen Kuşadalı şef Nejdet Efetürk’in sosyal medya paylaşımında ortaya çıkardı.
