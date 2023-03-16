Jorge Jesus yine şaşırtacak! Sevilla maçına saatler kala...

Fenerbahçeliler için kritik gün geldi çattı! Sarı - lacivertliler, 2-0'ın rövanşında bugün Sevilla ile karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda oynanacak müsabaka öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un nasıl bir 11'le sahaya çıkacağı merak ediliyor. Öte yandan temsilcimizin nasıl tur atlayacağı da futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor.Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda deplasmanda 2-0 yenildiği ilk maçın rövanşında, İspanya temsilcisi Sevilla'yı konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı, İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Michael Oliver yönetecek. Müsabakada Oliver'in yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett yapacak.