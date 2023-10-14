2023-10-14 11:50:55 "Jet Fadıl”la ilgili flaş gelişme! Tüm Türkiye’ye az önce böyle duyuruldu
Bayrampaşa’daki gayrimenkul projelerinde devre mülk satışı yaptığı kişilerden para toplayarak projeyi tamamlamadığı iddia edilen ‘Jet Fadıl’ lakaplı Fadıl Akgündüz’ün, 2 bin 504 yıl hapis ve 12 milyon 20 bin lira adli para cezasına çarptırıldığı davada gerekçeli karar açıklandı. Gerekçeli kararda, "Sanıklar tarafından projeler kapsamında elde edilen menfaatler net, somut ve denetime elverişli olacak şekilde mahkememize ibraz edilmediğinden, elde edilen menfaatin ne kadarlık kısmının inşaata aktarıldığı yönünde araştırma yapılmadığı, bir kısım müştekilere ödedikleri paranın bir kısmı karşılığından hediye tatil verdikleri yönündeki savunmalar da sanıkların başından beri projeyi bitirme kastı olmadığını gösterir nitelikte olduğu anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.