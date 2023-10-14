  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Açıklama geldi! Metrobüs hatları değişiyor

Mehmet Metiner’i hiç böyle görmediniz! Açtı ağzını yumdu gözünü! Şu ikiyüzlülüğe bakın şu ikiyüzlülüğe

O gelişme, Cem Küçük’ü çılgına döndürdü! “Bu tam bir alçaklık” deyip duyurdu

Elektrikli mobilitede Citroen Ami etkisi! 2 bin 752 adetlik satış başarısına imza atıldı

Ve büyük müjde verildi! O para hesaplara yatıyor! Az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu

Whatsapp'ta büyük tehlike! İndirim linki

Celal Şengör ve Fazıl Say’ın “Erdoğan” itirafları şaşkına çevirmişti! Ahmet Hakan’dan olay yazı geldi

Yıllık 600 ton üretim yapılıyor! C vitamini değeri ve antioksidan özellikleriyle ön plana çıkıyor!

Ahmet Hakan, topu tam 90’a taktı! Filistin konusundaki o alçaklığa bakın nasıl tepki gösterdi

Küflü ekmeklere artık son! İçerisine bir tane atan, bir hafta tazecik yiyor! Herkes yeni alınmış zannediyor! Şok bilgi ortaya çıktı
Gündem
7
"Jet Fadıl"la ilgili flaş gelişme! Tüm Türkiye’ye az önce böyle duyuruldu

2023-10-14 11:50:55
"Jet Fadıl”la ilgili flaş gelişme! Tüm Türkiye’ye az önce böyle duyuruldu

Bayrampaşa’daki gayrimenkul projelerinde devre mülk satışı yaptığı kişilerden para toplayarak projeyi tamamlamadığı iddia edilen ‘Jet Fadıl’ lakaplı Fadıl Akgündüz’ün, 2 bin 504 yıl hapis ve 12 milyon 20 bin lira adli para cezasına çarptırıldığı davada gerekçeli karar açıklandı. Gerekçeli kararda, "Sanıklar tarafından projeler kapsamında elde edilen menfaatler net, somut ve denetime elverişli olacak şekilde mahkememize ibraz edilmediğinden, elde edilen menfaatin ne kadarlık kısmının inşaata aktarıldığı yönünde araştırma yapılmadığı, bir kısım müştekilere ödedikleri paranın bir kısmı karşılığından hediye tatil verdikleri yönündeki savunmalar da sanıkların başından beri projeyi bitirme kastı olmadığını gösterir nitelikte olduğu anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.

#1
Foto - "Jet Fadıl"la ilgili flaş gelişme! Tüm Türkiye’ye az önce böyle duyuruldu

İstanbul Bayrampaşa'da Caprice Gold ve Caprice Maldivler gayrimenkul projelerinde devre mülk satışı yaptığı kişilerden para toplayarak projeyi tamamlamadığı iddia edilen ‘Jet Fadıl' lakaplı Fadıl Akgündüz'ün 2 bin 504 yıl hapis ve 12 milyon 20 bin lira adli para cezasına çarptırılmasına ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce hazırlanan 242 sayfalık gerekçeli kararda, reklam kampanyaları ile Maldivler'de yapılacak otelin kira sözleşmesi, tatil rezervasyonu satışlarına başlandığı, bu aşamada sanık Mehmet Fadıl Akgündüz’ün fotoğrafının söz konusu reklam afişlerinde kullanıldığı ve projenin sahibi gibi tanıtıldığı, ancak başlatılan bu satış kampanyaları sonucu tüketicilerden para toplanmasına rağmen söz konusu inşaatın tamamlanmadığı anlatıldı.

#2
Foto - "Jet Fadıl"la ilgili flaş gelişme! Tüm Türkiye’ye az önce böyle duyuruldu

Gerekçeli kararda, Bayrampaşa Caprice Gold projesi henüz yapım aşamasında iken bu proje sonuçlandırılmadan, Maldivler'de henüz tamamlanmamış başka bir otelin devre tatil satışının yapılmaya başlanmasında, tüketicilerden gelen nakit akışının devam ettirilmesinin amaçlandığı aktarıldı. Bu şekilde daha fazla tüketiciye ulaşılarak para toplandığı, sonuçta her iki projenin de tamamlanmayarak binlerce kişinin mağdur edildiği kararda, bunlardan alınan paraların da geri ödenmediği belirtildi. Açıklanan gerekçeli kararda özellikle 'Müslümanların özel adası oldu' şeklindeki gibi içerikler çerçevesinde, dini hassasiyetleri yüksek olan kesimlere yönelik atılı eylemlerin gerçekleştirildiği belirtildi. Ayrıca sanıkların en başından itibaren dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği kaydedildi.

#3
Foto - "Jet Fadıl"la ilgili flaş gelişme! Tüm Türkiye’ye az önce böyle duyuruldu

Söz konusu gerekçeli kararda, "Bilirkişi raporunda yapılan tespite göre Caprice Gold projesinin 1 yıllık bir çalışma ile bitirilebileceği belirlenmesine rağmen dava süreci de dahil olmak üzere yaklaşık 10 yıllık bir süre zarfından sanıklar tarafından bu hususta bir çaba sarf edilmemiştir. Bu tür kitlesel nitelikte eylemlerin, iki kişi arasında gerçekleşen basit bir dolandırıcılık olaylarıyla bir tutulması hukuki ve vicdani anlamda doğru sonuçlar doğurmayacaktır.

#4
Foto - "Jet Fadıl"la ilgili flaş gelişme! Tüm Türkiye’ye az önce böyle duyuruldu

Sanıklar tarafından projeler kapsamında elde edilen menfaatler net, somut ve denetime elverişli olacak şekilde mahkememize ibraz edilmediğinden, elde edilen menfaatin ne kadarlık kısmının inşaata aktarıldığı yönünde araştırma yapılmadığı, bir kısım müştekilere ödedikleri paranın bir kısmı karşılığından hediye tatil verdikleri yönündeki savunmalar da sanıkların başından beri projeyi bitirme kastı olmadığını gösterir nitelikte olduğu anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.

#5
Foto - "Jet Fadıl"la ilgili flaş gelişme! Tüm Türkiye’ye az önce böyle duyuruldu

Açıklanan gerekçeli kararda ayrıca, Maldivlerde yapılması planlanan otel için tüketicilerle yapılan sözleşmelerin hiç bir maddesinde söz konusu tesisin inşaat halinde olduğuna dair bir ibarenin yer almadığı, kasıtlı olarak bu durumun gizlendiği ve sanki otelin halihazırda mevcut olduğu algısının oluşturulduğu, reklam ve ilanlarla da bunun desteklendiği aktarıldı.

#6
Foto - "Jet Fadıl"la ilgili flaş gelişme! Tüm Türkiye’ye az önce böyle duyuruldu

Kararda, "Yaklaşık 7 yıl süren yargılamanın birçok aşamasında, zarar gidermeye ve söz konusu Bayrampaşa'da yer alan projeyi bitirmeye yönelik olarak sanıklar ve müdafileri tarafından defalarca talepte bulunmuş ise de bir çok aşamada sanıklara zararı gidermek veya zarar giderdiklerine yönelik bilgi, belgeleri sunmak üzere süre verilmiş ise de bu hususta herhangi bir somut adım atılmamış, buna yönelik açıklayıcı ve denetime elverişli bilgiler sunulmamıştır" ifadeleri de kullanıldı.

İran, İsrail'i böyle uyardı: Direniş cephesi tüm muhtemel senaryolara hazır
Dünya

İran, İsrail'i böyle uyardı: Direniş cephesi tüm muhtemel senaryolara hazır

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Lübnan Hizbullah'ı dahil bölgedeki direniş gruplarının liderlerinin İsrail'e karşı tüm sena..
Suudi Arabistan'dan flaş İsrail kararı!
Dünya

Suudi Arabistan'dan flaş İsrail kararı!

Suudi Arabistan, İsrail ile normalleşme sürecini askıya aldı.
Rus diplomat otel odasında ölü bulundu
Gündem

Rus diplomat otel odasında ölü bulundu

Rusya Dışişleri Bakanlığı görevlisi, toplantı için geldiği İstanbul'da konakladığı otel odasında ölü olarak bulundu.
Zafer Şahin'den dikkat çeken ABD ve İngiltere açıklaması: Asıl hedef ne?
Gündem

Zafer Şahin'den dikkat çeken ABD ve İngiltere açıklaması: Asıl hedef ne?

ABD ve İngiltere'nin uçak gemilerini Doğu Akdeniz'e göndermesini değerlendiren Gazeteci Zafer Şahin, aslı amacın çok başka olduğunu vurgulad..
Ankara'da hızlı tren raydan çıktı! Yaralılar var
Yerel

Ankara'da hızlı tren raydan çıktı! Yaralılar var

Ankara Valiliği, Mamak-Kayaş’ta yeni hizmete alınacak Yüksek Hızlı Tren(YHT)Vagonlarının test sürüşü sırasında teknik arıza nedeniyle raydan..
14 Ekim 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

14 Ekim 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (14 Ekim 2023) sunuyoruz...

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23