"Jet Fadıl”la ilgili flaş gelişme! Tüm Türkiye’ye az önce böyle duyuruldu

Kararda, "Yaklaşık 7 yıl süren yargılamanın birçok aşamasında, zarar gidermeye ve söz konusu Bayrampaşa'da yer alan projeyi bitirmeye yönelik olarak sanıklar ve müdafileri tarafından defalarca talepte bulunmuş ise de bir çok aşamada sanıklara zararı gidermek veya zarar giderdiklerine yönelik bilgi, belgeleri sunmak üzere süre verilmiş ise de bu hususta herhangi bir somut adım atılmamış, buna yönelik açıklayıcı ve denetime elverişli bilgiler sunulmamıştır" ifadeleri de kullanıldı.