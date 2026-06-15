Japon taraftarların temizliği gönülleri fethetti!
Japon taraftarlar, Hollanda maçının oynandığı Dallas Stadyumu’nu maçın hemen sonrasında dip köşe temizleyerek yine dünyanın hayranlığını kazandı.
Japon taraftarlar, Hollanda maçının oynandığı Dallas Stadyumu’nu maçın hemen sonrasında dip köşe temizleyerek yine dünyanın hayranlığını kazandı.
Japonya taraftarları, Dallas Stadyumu'ndaki maçtan sonra bir kez daha çöplerini temizledi.
Japon taraftarların örnek davranışı, dünyada pek çok sosyal medya sitesinde alıntılanırken, “Japonya, disiplin, gelenek ve temizlik konusunda asla taviz vermez.
Burada, her erkek ve kadının çantasında bir plastik poşet bulursunuz.
Ama ne için? Çöpü eve götürmek için”, “Japonların temizliği tüm dünyaya örnek olmalı”, “Onlar hem kendilerine hem dünyaya saygıları için bunu yapıyorlar” şeklinde yorumlarla takdir topladı.
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