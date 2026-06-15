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#1
Foto - Japon taraftarların temizliği gönülleri fethetti!

Japonya taraftarları, Dallas Stadyumu'ndaki maçtan sonra bir kez daha çöplerini temizledi.

#2
Foto - Japon taraftarların temizliği gönülleri fethetti!

Japon taraftarların örnek davranışı, dünyada pek çok sosyal medya sitesinde alıntılanırken, “Japonya, disiplin, gelenek ve temizlik konusunda asla taviz vermez.

#3
Foto - Japon taraftarların temizliği gönülleri fethetti!

Burada, her erkek ve kadının çantasında bir plastik poşet bulursunuz.

#4
Foto - Japon taraftarların temizliği gönülleri fethetti!

Ama ne için? Çöpü eve götürmek için”, “Japonların temizliği tüm dünyaya örnek olmalı”, “Onlar hem kendilerine hem dünyaya saygıları için bunu yapıyorlar” şeklinde yorumlarla takdir topladı.

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