2023-03-17 23:28:21 Japon diyetisyen açıkladı: Uzun ömrün sırrı bu besinde! Şaşkına çeviren sözler
Uzun ömürlü Japonlar işte bunlarla besleniyor... Dünyanın geri kalanına göre çok daha uzun ve sağlıklı yaşayan Japonların sırrı beslenme alışkanlıklarında gizli. Japonların damak tadı size uymasa da diyetinizde bu besinlere daha fazla yer vermek sağlıklı ve uzun bir ömrü de beraberinde getirebilir. Maya, probiyotikler ve yararlı bakteriler bilindiği üzere bağırsak florasını iyileştirmeye ve sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olmasını sağlıyor... Özelliği şaşkına çeviriyor.