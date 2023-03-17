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Japon diyetisyen açıkladı: Uzun ömrün sırrı bu besinde! Şaşkına çeviren sözler

2023-03-17 23:28:21
Japon diyetisyen açıkladı: Uzun ömrün sırrı bu besinde! Şaşkına çeviren sözler

Uzun ömürlü Japonlar işte bunlarla besleniyor... Dünyanın geri kalanına göre çok daha uzun ve sağlıklı yaşayan Japonların sırrı beslenme alışkanlıklarında gizli. Japonların damak tadı size uymasa da diyetinizde bu besinlere daha fazla yer vermek sağlıklı ve uzun bir ömrü de beraberinde getirebilir. Maya, probiyotikler ve yararlı bakteriler bilindiği üzere bağırsak florasını iyileştirmeye ve sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olmasını sağlıyor... Özelliği şaşkına çeviriyor.

#1
Foto - Japon diyetisyen açıkladı: Uzun ömrün sırrı bu besinde! Şaşkına çeviren sözler

Japonların uzun ömürlü ve sağlıklı yaşamları dünya çapında bilinen bir fenomen. Özellikle Okinawa Adası'nda 100 yaşını geçen yaşlıların yoğun varlığı gözleri bu adaya ve beslenme şekillerine çeviriyor. Sağlıklı ve uzun bir yaşam için mutfakları ülkemizden çok farklı olsa da Japonların yiyip içtiği gıdaların içeriğine bakılarak benzeri gıdaları tercih etmek de bir seçenek olabilir. Japon diyetisyen ve beslenme uzmanı Asako Miyashita, uzun yaşamın sırrını merak edenler için Japonların sık tükettiği 5 yiyeceği sıraladı...

#2
Foto - Japon diyetisyen açıkladı: Uzun ömrün sırrı bu besinde! Şaşkına çeviren sözler

Japon diyetisyen ve beslenme uzmanı Asako Miyashita, CNBC için kaleme aldığı yazıda "Küçük yaşlardan itibaren gıdayı ilaç olarak düşünmemin öğretildiği Japonya’da büyüdüm. Büyükannem 92 yaşında ve uzun ömrünü doğru yiyecekleri yemeye borçlu" diyor. Miyashita'nın yazısında Japonya'da 100 yaş ve üstü 90 bin 526 kişi olduğundan söz edilerek Japon Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı’nın 2022 raporuna göre bu rakamın 20 yıl önceye göre 5 kattan daha yüksek olduğuna vurgu yapılıyor. Küçük bir Japon adası olan Okinawa, dünyadaki en yüksek 100 yaş üstü nüfus yoğunluğuna sahip bölge olarak geçtiğimiz yıllarda da gündeme gelmişti. Miyashita, geleneksel Japon diyetini uygulayan bir beslenme uzmanı olarak ailesiyle beraber sık tükettiği 5 yiyeceği ve özelliklerini şöyle anlattı:

#3
Foto - Japon diyetisyen açıkladı: Uzun ömrün sırrı bu besinde! Şaşkına çeviren sözler

TATLI PATATES- Normal patatesle çok da ilgisi olmayan bir tür olan tatlı patates sebzesi ülkemizde yeni yeni tanınıyor. Ama tüm faydalarıyla beraber çocukların da sevdiği bir tada sahip olduğu için annelerin yeni gözdesi oldu. Miyashita "Okinawa'nın mor renkli tatlı patatesleri (Japonların deyişiyle imo) Japonya'da atıştırmalık ve tatlı olarak tüketiliyor. Antioksidan açısından zengin olan kırmızı-mor renkli sebzelerin yaşlanma karşıtı özelliği var. Araştırmalar gösteriyor ki bu sebzeler kardiyovasküler hastalık riskini azaltmaya yardımcı oluyor." diyor.

#4
Foto - Japon diyetisyen açıkladı: Uzun ömrün sırrı bu besinde! Şaşkına çeviren sözler

BALIK- Japonların geleneksel diyetini uygulayan Miyashita, "Günlük öğünlerime her zaman biraz protein, özellikle de somon ve ton balığı gibi yağlı balıklar eklerim. Balıktaki omega-3 yağları kan basıncını düşürmeye, trigliseritleri düşürmeye ve iltihabı hafifletmeye yardımcı olur." diyor. DAIKON TURPLARI- Japon mutfağında turp ve benzeri kök sebzeler önemli bir yer tutar. Japon filmlerinde, dizilerinde ve çizgi filmlerinde evine gelen bir Japon'un yemek yapmak için hemen turp ve sebze doğramaya başladığını görürsünüz. İşte daikon turbu da onlardan biri. Daikon turpları soğuk algınlığını önlemeye ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olmasıyla biliniyor. Virüs ve mikroplara karşı doğal bir kalkan olarak tüketilen daikon turbunun bir adetinde günlük C vitamini ihtiyacının 4′ü mevcut bulunuyor. Havuç, şalgam, pancar ve yaban havucu da sağlıklı kök sebzeler arasında.

#5
Foto - Japon diyetisyen açıkladı: Uzun ömrün sırrı bu besinde! Şaşkına çeviren sözler

YOSUN- Japon beslenme diyetinin bir sıradışı elemanı da yosun. Deniz yosunlarının içerdiği demir, kalsiyum, folat ve magnezyum gibi mineraller ve lifli içeriği sayesinde kalp hastalığı, inme, hipertansiyon ve tip 2 diyabet riskine karşı destek olduğu biliniyor. FERMENTE MİSO ÇORBASI Japonların beslenme alışkanlıkları içinde fermente gıdalar önemli bir yer tutuyor. Miso çorbası da onlardan biri. Japonların çok sevdiği miso çorbası fermente edilmiş soya fasulyesi ve tahıllardan yapılan bir macun olan "miso" kullanılarak yapılıyor. Maya, probiyotikler ve yararlı bakteriler bilindiği üzere bağırsak florasını iyileştirmeye ve sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olmasının yanı sıra bağışıklık sistemimizi de güçlendiriyor.

#6
Foto - Japon diyetisyen açıkladı: Uzun ömrün sırrı bu besinde! Şaşkına çeviren sözler

Miso Çorbası Nasıl Yapılır? İçinde Neler Var? Malzemeler 4 su bardağı su 1 yemek kaşığı kıyılmış nori (veya wakame yosunu) Çeyrek fincan açık renkli beyaz miso 3 orta boy soğan Yarım tofu Soya sosu -isteğe bağlı- Bu listeye isteğe göre mantar, erişte, çin lahanası, karides, pırasa… eklenebilir. Bu ilave malzemeler çorbanın ekstra lezzet ve besleyicilik katacaktır. Hazırlanışı Orta boy bir tencerede suyu orta ateşte kaynatın. Su kaynama noktasına ulaşmadan biraz önce kıyılmış deniz yosununu ekleyin. Ve 5-6 dakika kadar yosunların kaynamasına izin verin. Süre sonunda ocağın altını iyice kısın. Misoyu, yeşil soğanı, tofuyu ve soya sosu da tencereye ekleyin.

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