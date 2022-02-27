2022-02-27 12:58:06 Jandarmadan takdir toplayan hareket
Antalya’nın Finike ilçesinde jandarma ekipleri, İdlib şehidi Turgut Burkay Korkmaz’ın kabrini temizledi.
Antalya’nın Finike ilçesinde jandarma ekipleri, İdlib şehidi Turgut Burkay Korkmaz’ın kabrini temizledi.
27 Şubat 2020 tarihinde Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın şehadetinin yıl dönümü nedeniyle şehidin kabrine dua etmeye giden jandarma ekipleri, şehidin kabrini temizledi.
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