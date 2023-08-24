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Jandarma Genel Komutanlığında kritik atamalar! Ankara İl Jandarma Komutanlığı'na o getirildi

2023-08-24 07:09:45
Jandarma Genel Komutanlığında kritik atamalar! Ankara İl Jandarma Komutanlığı'na o getirildi

Atama kararları, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda bir üst rütbeye terfi eden generaller ve albayların isimleri de yer aldı. Bazı general ve albayların ise görev yerleri değiştirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile; Ankara İl Jandarma Komutanlığı'na Tümgeneral Recep Yalçınkaya, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'na Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına Tümgeneral Şakir Uslu atandı. Terfilerin 30 Ağustos 2023 tarihinden itibaren geçerli olacağı kaydedildi.

#1
Foto - Jandarma Genel Komutanlığında kritik atamalar! Ankara İl Jandarma Komutanlığı'na o getirildi

Cumhurbaşkanı Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla birlikte Jandarma Genel Komutanlığında kritik atamalar gerçekleştirildi. Ankara ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanları değişti.

#2
Foto - Jandarma Genel Komutanlığında kritik atamalar! Ankara İl Jandarma Komutanlığı'na o getirildi

İşte Resmi Gazete'de yer alan Jandarma Genel Komutanlığı atama kararları...

#3
Foto - Jandarma Genel Komutanlığında kritik atamalar! Ankara İl Jandarma Komutanlığı'na o getirildi

#4
Foto - Jandarma Genel Komutanlığında kritik atamalar! Ankara İl Jandarma Komutanlığı'na o getirildi

#5
Foto - Jandarma Genel Komutanlığında kritik atamalar! Ankara İl Jandarma Komutanlığı'na o getirildi

#6
Foto - Jandarma Genel Komutanlığında kritik atamalar! Ankara İl Jandarma Komutanlığı'na o getirildi

#7
Foto - Jandarma Genel Komutanlığında kritik atamalar! Ankara İl Jandarma Komutanlığı'na o getirildi

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