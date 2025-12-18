'Türkiye onlara kaptırdı' deniyordu! Rusya'nın Arap turistlerden nasıl para kazandığı ortaya çıktı

  • İSTANBUL
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Türkiye’deki turistik ilgilerini azaltan Arap ülkeleri vatandaşları Rusya'ya gitmeye başlarken Moskova yönetiminin Araplardan nasıl para kazandığı ortaya çıktı.

Moskova Şehir Turizm Komitesi Başkanı Yevgeni Kozlov, Kommersant gazetesine verdiği röportajda başkentin turizm stratejisini, turist harcamalarını ve sektörün ekonomiye katkısını anlattı. Kozlov'a göre Moskova, dört mevsim bir şehir-kaplıca olma yolunda ilerliyor ve en değerli misafirler Orta Doğu'dan geliyor.

Moskova, dört mevsim hizmet verebilen bir "şehir-kaplıca" olmak için altyapısını geliştiriyor. Kozlov, kışın buz pateni pistleri, suni kaplamalı kayak parkurları; yazın ise şehrin birçok bölgesindeki havuzlar gibi olanakların arttığını belirtti. Amaç, yeni cazibe noktalarını kent sakinlerinin günlük hayatına ve tatil rutinlerine dahil etmek.

Bu çabalar meyvesini veriyor: Dinlenme, eğlence ve etkinlik sektörü cirosunun yüzde 59'u Moskovalılar tarafından gerçekleştiriliyor. 2024'te şehir sakinleri kentsel etkinlikleri 2023'e kıyasla üç kat daha fazla ziyaret etti. "Moskova'da Yaz" projesine katılanların yüzde 93'ü, zengin etkinlik programı sayesinde şehirde daha çok zaman geçirmek istediklerini ifade etti. Katılımcıların yüzde 95'i ise Moskova'nın hem sakinleri hem de misafirler için çekiciliğinin arttığını düşünüyor. Moskovalılar da turizmden payını alıyor: Otellerin mevsime bağlı olarak yüzde 15'e varan doluluk oranını şehir sakinleri sağlıyor. Ayrıca Moskovalıların yüzde 14'ü rehberlik hizmetleri veya sesli rehberler kullanıyor.

Toplam turist akışının yaklaşık yüzde 10'unu oluşturan yabancı ziyaretçiler, turizm endüstrisinin sattığı ürün ve hizmetlerin tüketiminin yüzde 20'sini gerçekleştiriyor. Uzak yurtdışından gelen bir turist ortalama 206,1 bin ruble harcıyor. En yüksek harcama yapanlar ise Suudi Arabistan vatandaşları (ortalama 302 bin ruble). Orta Doğu ve Hindistan'dan gelen misafirler "en pahalı konuklar" olarak öne çıkıyor. 3-5 yıldızlı otel rezervasyonlarının yaklaşık yüzde 53'ü Orta Doğu ve Hindistanlı turistlere ait.

Ayrıca bu bölgelerden gelenler, Rus gezginlere kıyasla neredeyse iki kat daha uzun (örneğin Orta Doğulular ortalama 9-12 gün) kalıyor. Uzak yurtdışından gelenler arasında en sık ziyaretçi ise Çinliler. Organize grupların yanı sıra, daha yüksek harcama yapan bireysel ve iş turistlerinin de sayısı artıyor. Bu misafirlerin ortalama hesabı, grup seyahatleri segmentine kıyasla 4-6 kat daha fazla.

2024 yılında turizmin şehir bütçesine katkısı 235 milyar ruble olarak tahmin ediliyor. Seyahat sektörünün başkent ekonomisine toplam katkısı ise 1,7 trilyon rubleye ulaşıyor. Turizmin Moskova GSYİH'sindeki payının %4 seviyesine ulaşabileceği belirtiliyor. 2025 sonuçlarının daha da yüksek olması bekleniyor. Moskova'nın turizm sektörüne doğrudan veya dolaylı yatırdığı her bir ruble, ortalama beş ruble olarak bütçeye geri dönüyor. Bu kaynaklar, kentsel programları finanse etmek, şehrin iyileştirilmesi ve yeni cazibe merkezleri yaratmak için kullanılıyor. "Moskova'da Yaz" gibi etkinlik programları şehir ekonomisini de canlandırıyor: Proje kapsamında 450'den fazla işbirliği yapıldı ve şirketler 2,1 milyardan fazla ruble yatırım yaptı. Projeye katılan firma sayısı bir önceki yıla göre yüzde 73 artarak 1900'e ulaştı. Kozlov, bu verilerle Moskova'nın sadece bir geçiş noktası değil, başlı başına bir varış noktası ve ekonomik büyümenin önemli bir itici gücü haline geldiğini vurguluyor.

