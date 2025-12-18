'Türkiye onlara kaptırdı' deniyordu! Rusya'nın Arap turistlerden nasıl para kazandığı ortaya çıktı

2024 yılında turizmin şehir bütçesine katkısı 235 milyar ruble olarak tahmin ediliyor. Seyahat sektörünün başkent ekonomisine toplam katkısı ise 1,7 trilyon rubleye ulaşıyor. Turizmin Moskova GSYİH'sindeki payının %4 seviyesine ulaşabileceği belirtiliyor. 2025 sonuçlarının daha da yüksek olması bekleniyor. Moskova'nın turizm sektörüne doğrudan veya dolaylı yatırdığı her bir ruble, ortalama beş ruble olarak bütçeye geri dönüyor. Bu kaynaklar, kentsel programları finanse etmek, şehrin iyileştirilmesi ve yeni cazibe merkezleri yaratmak için kullanılıyor. "Moskova'da Yaz" gibi etkinlik programları şehir ekonomisini de canlandırıyor: Proje kapsamında 450'den fazla işbirliği yapıldı ve şirketler 2,1 milyardan fazla ruble yatırım yaptı. Projeye katılan firma sayısı bir önceki yıla göre yüzde 73 artarak 1900'e ulaştı. Kozlov, bu verilerle Moskova'nın sadece bir geçiş noktası değil, başlı başına bir varış noktası ve ekonomik büyümenin önemli bir itici gücü haline geldiğini vurguluyor.