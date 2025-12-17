  • İSTANBUL
Giriş Tarihi:
Türkiye'nin ikinci REİS sınıfı denizaltısı olan TCG HIZIRREİS Türk Deniz Kuvvetlerine teslim edildi. Mavi Vatan'ın yeni vurucu gücü ile Türkiye denizaltı modernizasyon programında yeni bir aşamaya geçerken, söz konusu gelişme Yunan basınının dikkatinden kaçmadı. Gündeme gelen haberde, donanmaya teslim edilen yeni denizaltının, Mavi Vatan fikrinin hayata geçirilmesine yönelik bir başka adımı temsil ettiği ve Atina için Ege ve Akdeniz'de büyük tehlike arz ettiği vurgulandı. Ayrıca denizaltıların teknik özelliklerine vurgu yapılırken, Ankara'nın denizlerde gücünü önemli ölçüde artırdığı dile getirildi.

Foto - Türkiye'ye karşı Yunan medyası çılgına döndü! Mavi Vatan'a yeni takviye! Bu eşsiz silah karşısında büyük tehdit altındayız

Yunanistan merkezli Pentapostagma internet sitesinde yer alan haberde, Türkiye'nin, Ege ve Güneydoğu Akdeniz'de denizaltı savaşında Yunanistan'a karşı çok ileri bir konumda olduğunun altı çizilirken, Ankara'nın 6 adet yerli denizaltı inşa etme planı geliştirdiği, bunlardan ilkinin Ekim 2024'te donanmaya teslim edildiği, ikincisinin ise geçtiğimiz hafta teslim hizmete alındığı vurgulandı.

Foto - Türkiye'ye karşı Yunan medyası çılgına döndü! Mavi Vatan'a yeni takviye! Bu eşsiz silah karşısında büyük tehdit altındayız

TKMS Denizaltılar Birimi Başkan Yardımcısı Christian Rogge'nin açıklamalarına yer verilen haberde, Rogge'nin, "Projenin başlangıcından itibaren tüm ilgili taraflar yüksek düzeyde bağlılık ve işbirliği isteği göstermiştir. Bu kapsamdaki projeleri belirtilen zaman ve maliyet çerçevesinde hayata geçirmenin tek yolu budur. Bu teslimat, TKMS, GNSY ve Türk Deniz Kuvvetleri arasındaki iyi işbirliğinin altını çizmektedir" dediği belirtildi. YENİ DENİZALTI YOLDA 4 denizaltının üretiminin çeşitli aşamalarda devam ettiği aktarılan haberde, üçüncü denizaltının teslimatının yaklaşık bir yıl içinde yapılmasının planlandığı ifade edildi.

Foto - Türkiye'ye karşı Yunan medyası çılgına döndü! Mavi Vatan'a yeni takviye! Bu eşsiz silah karşısında büyük tehdit altındayız

Türk Deniz Kuvvetleri'ne toplam 6 adet denizaltının teslim edildiğinin altı çizilen haberde, REİS sınıfı denizaltıların, PEM (Proton Değişim Membranı) yakıt hücresi teknolojisine dayalı gelişmiş hava bağımsız tahrik (AIP) sistemlerini bünyesinde barındırarak, yüzeye çıkmaya gerek kalmadan 20 güne kadar uzun süreli su altı operasyonlarına sahip olduğu dile getirildi. Bu özelliğin platformun gizlilik özelliklerini ve dayanıklılığını önemli ölçüde artırarak, çekişmeli sularda gizli operasyonlar için onu ideal hale getireceği vurgulandı. Gövde ve tahrik sistemi tasarımının, düşük akustik iz bırakacak şekilde optimize edildiği dile getirilen haberde, bu özelliğin denizaltıyı geleneksel sonar sistemleriyle tespit etmeyi zorlaştıracağı aktarıldı. CEPHANELİĞİNDE YOK YOK Silahlanma açısından REİS sınıfının, sekiz adet 533 mm'lik torpido kovanı ile donatıldığı, bunların, yerli üretim ROKETSAN Akya gibi ağır torpidoların yanı sıra UGM-84 Harpoon gemisavar füzelerine de sahip olduğu belirtildi.

Foto - Türkiye'ye karşı Yunan medyası çılgına döndü! Mavi Vatan'a yeni takviye! Bu eşsiz silah karşısında büyük tehdit altındayız

Bu sınıfa ayrıca Türkiye'nin yeni nesil Atmaca gemisavar füzesi ve Gezgin uzun menzilli seyir füzesinin entegrasyonu da planlandığı dile getirildi. Ayrıca deniz mayını döşeme yeteneğinin mevcut olduğu denizaltıların, HAVELSAN ve STM tarafından ortaklaşa geliştirilen gelişmiş bir Entegre Savaş Yönetim Sistemi (CMS) ile birlikte son teknoloji ürünü sonar ve periskop sistemlerine sahip olduğu belirtildi. Denizaltıların varlığının, Türk Deniz Kuvvetlerine hem eski hem de yeni nesil denizaltı operasyonları için dengeli bir yetenek sağlayarak, kıyı savunmasından uzun menzilli müdahaleye kadar uzanan eşsiz bir fırsat sunduğu vurgulandı. "TÜRKİYE'NİN DENİZLERDE GÜCÜ ARTIYOR" Türkiye'nin geliştirilmiş kabiliyetlere, daha uzun menzile ve çoklu silahlanma kapasitesine sahip yeni nesil denizaltılara sahip olmasıyla Doğu Akdeniz-Ege-Karadeniz'deki gücünün önemli ölçüde arttığı ifade edildi. Güçlü bir denizaltı filosunun, Türkiye'ye yalnızca stratejik derinlik değil, aynı zamanda Ege-Güneydoğu Akdeniz'deki deniz alanlarında önemli bir avantaj sunacağının altı çizildi. Söz konusu gelişmelerin Yunanistan için büyük tehlike arz ettiği ifade edilen haberde son olarak, Türk Deniz Kuvvetlerine denizaltıların teslim edilmesinin, Mavi Vatan fikrinin hayata geçirilmesine yönelik bir başka adımı temsil ettiği belirtildi.

