Giriş Tarihi: Türkiye'ye karşı Yunan medyası çılgına döndü! Mavi Vatan'a yeni takviye! Bu eşsiz silah karşısında büyük tehdit altındayız
Türkiye'nin ikinci REİS sınıfı denizaltısı olan TCG HIZIRREİS Türk Deniz Kuvvetlerine teslim edildi. Mavi Vatan'ın yeni vurucu gücü ile Türkiye denizaltı modernizasyon programında yeni bir aşamaya geçerken, söz konusu gelişme Yunan basınının dikkatinden kaçmadı. Gündeme gelen haberde, donanmaya teslim edilen yeni denizaltının, Mavi Vatan fikrinin hayata geçirilmesine yönelik bir başka adımı temsil ettiği ve Atina için Ege ve Akdeniz'de büyük tehlike arz ettiği vurgulandı. Ayrıca denizaltıların teknik özelliklerine vurgu yapılırken, Ankara'nın denizlerde gücünü önemli ölçüde artırdığı dile getirildi.