Türkiye'ye karşı Yunan medyası çılgına döndü! Mavi Vatan'a yeni takviye! Bu eşsiz silah karşısında büyük tehdit altındayız

Bu sınıfa ayrıca Türkiye'nin yeni nesil Atmaca gemisavar füzesi ve Gezgin uzun menzilli seyir füzesinin entegrasyonu da planlandığı dile getirildi. Ayrıca deniz mayını döşeme yeteneğinin mevcut olduğu denizaltıların, HAVELSAN ve STM tarafından ortaklaşa geliştirilen gelişmiş bir Entegre Savaş Yönetim Sistemi (CMS) ile birlikte son teknoloji ürünü sonar ve periskop sistemlerine sahip olduğu belirtildi. Denizaltıların varlığının, Türk Deniz Kuvvetlerine hem eski hem de yeni nesil denizaltı operasyonları için dengeli bir yetenek sağlayarak, kıyı savunmasından uzun menzilli müdahaleye kadar uzanan eşsiz bir fırsat sunduğu vurgulandı. "TÜRKİYE'NİN DENİZLERDE GÜCÜ ARTIYOR" Türkiye'nin geliştirilmiş kabiliyetlere, daha uzun menzile ve çoklu silahlanma kapasitesine sahip yeni nesil denizaltılara sahip olmasıyla Doğu Akdeniz-Ege-Karadeniz'deki gücünün önemli ölçüde arttığı ifade edildi. Güçlü bir denizaltı filosunun, Türkiye'ye yalnızca stratejik derinlik değil, aynı zamanda Ege-Güneydoğu Akdeniz'deki deniz alanlarında önemli bir avantaj sunacağının altı çizildi. Söz konusu gelişmelerin Yunanistan için büyük tehlike arz ettiği ifade edilen haberde son olarak, Türk Deniz Kuvvetlerine denizaltıların teslim edilmesinin, Mavi Vatan fikrinin hayata geçirilmesine yönelik bir başka adımı temsil ettiği belirtildi.