İzmirliler teleferikten vazgeçti!

Bayram tatili için Tekirdağ’dan İzmir’e gelen Taha Canpolat, teleferiği ailecek ziyaret etmek istediklerini belirterek, “Teleferikten çok keyif aldık. Kazadan haberimiz oldu. Teleferiğe daha önce de giden arkadaşlarımız ve akrabalarımız olduğundan dolayı, bir de tedbirli bir şekilde yönetildiğini bildiğimiz için güvenli bir şekilde geldik” diye konuştu.