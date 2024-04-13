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İzmirliler teleferikten vazgeçti!

2024-04-13 22:15:25
İzmirliler teleferikten vazgeçti!

Antalya'da yaşanan teleferik kazasının ardından İzmir'de vatandaşların teleferiğe ilgisi azaldı.

#1
Foto - İzmirliler teleferikten vazgeçti!

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan, 605 rakımlı Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nde sefer halinde olan teleferikte kabinlerden biri dün bilinmeyen bir sebepten dolayı düşmüş, olayda 1 kişi ölmüş, 2’si çocuk 7 kişi yaralanmıştı.

#2
Foto - İzmirliler teleferikten vazgeçti!

Yaşanan kazanın ardından Balçova Teleferik Tesisleri’ne ilgi büyük oranda azaldı. 7’den 70’e her yaştan vatandaşın ziyaret ettiği tesiste seferler düzenli bir şekilde devam ederken, bayram tatili sürecindeki günlük ziyaretçi sayısında, kazadan sonra hafta sonu itibarıyla düşüş görüldü.

#3
Foto - İzmirliler teleferikten vazgeçti!

Teleferiğe binmek için gelen kimi vatandaşlar kazanın etkisiyle korktuğunu belirtse de kimileri ise güvenerek bindiğini ifade etti.

#4
Foto - İzmirliler teleferikten vazgeçti!

Bayram tatili için Tekirdağ’dan İzmir’e gelen Taha Canpolat, teleferiği ailecek ziyaret etmek istediklerini belirterek, “Teleferikten çok keyif aldık. Kazadan haberimiz oldu. Teleferiğe daha önce de giden arkadaşlarımız ve akrabalarımız olduğundan dolayı, bir de tedbirli bir şekilde yönetildiğini bildiğimiz için güvenli bir şekilde geldik” diye konuştu.

#5
Foto - İzmirliler teleferikten vazgeçti!

Arkadaşıyla teleferiğe gelen Vedat Doğan teleferiğin de riskinin bulunduğunu söyledi. Teleferiğe ilk defa geldiğini anlatan Doğan, "Burası gezilecek güzel yerlerden biri. Arkadaşım tavsiye etti. Teleferik kazasına çok üzüldük. Teleferikteyken biraz tereddüt ettim. İnişte ve çıkışta çok sarsıntı oluyor. Kazada ölenlere Allah rahmet eylesin" dedi.

#6
Foto - İzmirliler teleferikten vazgeçti!

Teleferiğe kalabalık binilmesinin tehlikeli olduğuna değinen ziyaretçi Hamdullah Avcı da, “Antalya'da arkadaşlarımız kaza yaşadı. Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralı olanlara Allah'tan şifa diliyorum. Biz teleferiğe 8 kişi bindik. Bu doğru bir şey değil, korktum. Belki teleferiğe 7-8 defa bindim. Kaç kişi gelirsek hepimiz o sayıda bir teleferiğe biniyoruz” ifadelerine yer verdi.

#7
Foto - İzmirliler teleferikten vazgeçti!

Teleferiğe ailesiyle birlikte gelen bir diğer ziyaretçi Sevda Köroğlu, teleferik kazasından etkilendiğini fakat korkusunu yenerek teleferiğe bindiğini belirtirken, kızı Tuğçe Köroğlu, “Annesinin yukarı doğru çıkarken ve aşağı inerken korktuğunu, fakat şimdi alıştıklarını söyledi. Köroğlu kazada yaralananlara da geçmiş olsun dileklerini ileterek ölenlere de baş sağlığı diledi.

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