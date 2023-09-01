İzmirli aile Meksika mahzenlerine düştü! Sebebini duyanların tüyleri diken diken oldu! Çok büyük skandal çok

Çetinkaya, "Aile bu eylem gerçekleştiğinde firma tarafından aranmamış; yani bu insanlar Türkiye'den Meksika'ya geliyorlar, ülkeye girmeden orada bir mahzene kapatılıyorlar ve 48 saat boyunca bu insanların nerede oldukları merak edilip sorgulanmamış bile. Meksika yetkilileri daha sonra müvekkilimi ters kelepçeli bir şekilde uçağa bindirmiş, hatta kelepçelerini bile uçakta açmış. Pasaport ve telefonları iade ederek ülkemize geri göndermişler. Onlar ülkeye geri döndükten sonra TatilBudur firmasıyla iletişime geçtik. Böyle bir durum yaşandığını söylediğimizde bize, sözleşmenin bir paket tur sözleşmesi olduğunu, bununla ilgili herhangi bir işlem yapamayacaklarını, sözleşmede de böyle bir madde olduğunu söylediler. Paket tur sözleşmesinde böyle bir madde yer aldığı doğru ancak göz ardı edilen bir nokta var. Meksika polisi aileyi içeri almama gerekçesinin yer aldığı bir evrak vermiş. Bu evrakta ise rezervasyon yapılan otel kaydının sahte olduğu ve ailenin bu nedenle içeri alınmadığının belirtildiği yer almakta. Otel kaydını yapan TatilBudur firması olduğu için de aslında sorumluluk tamamen onlarda. Orada eşi ve ikiz çocuklarıyla tatile gitmek isteyen bir Türk ailesine yapılan bu muamelenin de devlet nezdinde mutlaka değerlendirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Biz davamızı başlattık ve karşı tarafta buna ilişkin cevapları verdi. Karşı tarafın iddiası, paket tur sözleşmesi olduğu için tüm ödemeleri gerçekleştirdikleri ve ücret iadesinin yapılamayacağı ve sorumluluk üstlenmeyeceği şeklinde. Sorumluluk aslında tam da firmada. Çünkü polis kontrol noktasının öteside firmanın bir rehberi bekliyor. 48 saat boyunca haber alınamayan, 3 yaşındaki iki kız çocuğu olan bir aile var. Bu insanlar nerede diye hiç sormamışlar bile" açıklamasında bulundu.