2023-09-01 14:49:44 İzmirli aile Meksika mahzenlerine düştü! Sebebini duyanların tüyleri diken diken oldu! Çok büyük skandal çok
İzmir'de yaşayan Muştu Ailesi, TatilBudur firmasından satın aldıkları ve Türk parasıyla 300 bin lira masraf yaptıkları Meksika tatilinde hayatlarının şokunu yaşadı. Polis kontrol noktasında yaptırdıkları otel kaydının sahte olduğu gerekçesiyle sınır noktasında gözaltına alınan ve bir mahzene kapatılan aile, daha sonra uçakla sınır dışı edilince firmaya dava açtı. İzmir'de yaşayan Kemal Muştu (34), geçtiğimiz mart ayında Meksika'nın Cancun şehrine gidebilmek için TatilBudur firmasına yaklaşık 10 bin Euro (300 bin Türk Lirası) ücret ödeyerek tatil satın aldı. Tüm uçuş masrafları ve otel rezervasyonu dahil masrafları firmanın gerçekleştireceği paket tur satın alan Muştu, eşi ve 3 yaşındaki ikiz kız çocuklarıyla birlikte Meksika'ya uçtu. Aile, polis kontrol noktasında evrakları incelenirken, evrakları sahte olduğu gerekçesiyle Meksika polisi tarafından gözaltına alındı. Burada mahzen gibi bir alana kapatılan aile, 48 saat süren gözaltı süresinin ardından uçağa bindirilip Türkiye'ye gönderilerek sınır dışı edildi.