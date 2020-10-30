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İzmir'deki şiddetli depremden ilk görüntüler

2020-10-30 15:22:09
İzmir'deki şiddetli depremden ilk görüntüler

Merkez üssü İzmir olan depremden ilk görüntüler gelmeye başladı.

#1
Foto - İzmir ve çevresinde şiddetli hissedilen deprem meydana geldi.

İzmir ve çevresinde şiddetli hissedilen deprem meydana geldi.

#2
Foto - Deprem İstanbul'da da hissedildi. İzmir kent merkezi çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremde büyük panik yaşandı. Depremde can ve mal kaybının olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı. İşte ilk görüntüler...

Deprem İstanbul'da da hissedildi. İzmir kent merkezi çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremde büyük panik yaşandı. Depremde can ve mal kaybının olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı. İşte ilk görüntüler...

#3
Foto - Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem oldu.

Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem oldu.

#4
Foto - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.51'de meydana gelen depremin 16,54 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.51'de meydana gelen depremin 16,54 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

#5
Foto - İzmir kent merkezi çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremde büyük panik yaşandı.

İzmir kent merkezi çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremde büyük panik yaşandı.

#6
Foto - Deprem İstanbul dahil çevre illerden de hissedildi.

Deprem İstanbul dahil çevre illerden de hissedildi.

#7
Foto - Depremin 15 saniye sürdüğü belirtiliyor.

Depremin 15 saniye sürdüğü belirtiliyor.

#8
Foto - Depremde can ve mal kaybının olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Depremde can ve mal kaybının olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

#9
Foto - İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe,

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, "Bazı binaların yıkıldığı ihbarını aldık" dedi.

#10
Foto - İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger "Bize intikal eden can ve mal kaybıyla ilgili henüz bilgi yok. Kriz merkezine geçeceğiz, gelen bilgiler neyse aktaracağız'' diye konuştu.

#11
Foto - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da, ''İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir'' dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da, ''İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir'' dedi.

#12
Foto - İzmir'in Bayraklı çevresinde büyük hasarların olduğu tahmin ediliyor.

İzmir'in Bayraklı çevresinde büyük hasarların olduğu tahmin ediliyor.

#13
Foto - Bazı evlerde hasarın görüntüsü net bir şekilde oluşmuş durumda.

Bazı evlerde hasarın görüntüsü net bir şekilde oluşmuş durumda.

#14
Foto - İşte diğer görüntüler...

İşte diğer görüntüler...

#15
Foto - İşte diğer görüntüler...

İşte diğer görüntüler...

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