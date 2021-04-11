  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
4
İzmir'de tarihi binanın çatısında korkutan yangın!

2021-04-11 00:16:14
İzmir'de tarihi binanın çatısında korkutan yangın!

İzmir'in Konak ilçesinde 4 katlı tarihi binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

#1
Foto - Alınan bilgiye göre, Şehitler Caddesi'ndeki tarihi binanın çatısından alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Alınan bilgiye göre, Şehitler Caddesi'ndeki tarihi binanın çatısından alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

#2
Foto - Bölgeye ulaşan çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

Bölgeye ulaşan çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

#3
Foto - Daha önce iplik fabrikası olarak kullanıldığı belirtilen tarihi binada soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Polis ekiplerince yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Daha önce iplik fabrikası olarak kullanıldığı belirtilen tarihi binada soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Polis ekiplerince yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Eski Ekonomi Bakanı Masum Türker’den çarpıcı açıklama: Türkiye yurtdışındaki altınlarını Türkiye’ye taşıdı
Gündem

Eski Ekonomi Bakanı Masum Türker’den çarpıcı açıklama: Türkiye yurtdışındaki altınlarını Türkiye’ye taşıdı

57'inci Hükümet'in son döneminde Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı ve DSP'nin eski Genel Başkanı Masum Türker’den bomba gibi bir açıklama gel..
Erdoğan'ın kararı sevindirdi!
Ekonomi

Erdoğan'ın kararı sevindirdi! "Bir taşla iki kuş vuruldu"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO), ürünlerinin bir kısmı elinde kalan çiftçiden, 25..
CHP'li Faik Öztrak'a vatandaştan tokat gibi cevap: Bankalar batarken yoktunuz
Siyaset

CHP'li Faik Öztrak'a vatandaştan tokat gibi cevap: Bankalar batarken yoktunuz

"CHP Ekonomi Otobüsü" adı verilen araçla Malatya'ya giden CHP heyetinin esnafın tepkisi karşısında cevap vermekte zorlandığı anlar kameralar..
İlk fotoğraflar yayınlandı! Masumlar Apartmanı'nın Naci'si o diziye geçti
Medya

İlk fotoğraflar yayınlandı! Masumlar Apartmanı'nın Naci'si o diziye geçti

TRT'nin Masumlar Apartmanı dizisinde Naci karakterini oynayan Tansel Öngel, yine TRT1 ekranlarında yayınlanacak olan Mavera dizisine transfe..
128 milyar dolar nerede? Diyenlere aptala anlatır gibi anlattı
Ekonomi

128 milyar dolar nerede? Diyenlere aptala anlatır gibi anlattı

AK Parti Aydın Milletvekili, TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, 128 dolar nerede? Diyenlere ayrıntılı şekilde aptala anlatır gibi anl..
Başkan Erdoğan talimat verdi: Vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacak
Gündem

Başkan Erdoğan talimat verdi: Vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacak

Koronavirüs salgını nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan çiftçiye Başkan Erdoğan'ın talimatıyla büyük bir destek geldi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay