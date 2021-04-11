2021-04-11 00:16:14 İzmir'de tarihi binanın çatısında korkutan yangın!
İzmir'in Konak ilçesinde 4 katlı tarihi binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İzmir'in Konak ilçesinde 4 katlı tarihi binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Şehitler Caddesi'ndeki tarihi binanın çatısından alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
Bölgeye ulaşan çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.
Daha önce iplik fabrikası olarak kullanıldığı belirtilen tarihi binada soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Polis ekiplerince yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.
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