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İzmir'de milyonluk baskın!

2021-05-08 08:37:34
İzmir'de milyonluk baskın!

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Egemenlik ve Gökdere mahallelerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

#1
Foto - DUVAR KOÇBAŞIYLA KIRILDI Gökdere Mahallesi'nde, kumar oynandığı belirlenen adrese giden ekipler, mekanın duvarlarını koçbaşıyla kırarak içeri girdi.

DUVAR KOÇBAŞIYLA KIRILDI Gökdere Mahallesi'nde, kumar oynandığı belirlenen adrese giden ekipler, mekanın duvarlarını koçbaşıyla kırarak içeri girdi.

#2
Foto - Çok katlı binanın her katını kontrol eden jandarma ekipleri, binada bulunan elektrik panosunun arkasında gizli bölme olduğunu belirledi.

Çok katlı binanın her katını kontrol eden jandarma ekipleri, binada bulunan elektrik panosunun arkasında gizli bölme olduğunu belirledi.

#3
Foto - Kırılan panonun arkasında kumar oynayanlar ekiplerce yakalandı. Mekanın alt katlarında da tombala oynayan kişileri yakalayan ekipler, 112 kişiye kumar oynadıkları ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 538 bin 160 lira para cezası uyguladı.

Kırılan panonun arkasında kumar oynayanlar ekiplerce yakalandı. Mekanın alt katlarında da tombala oynayan kişileri yakalayan ekipler, 112 kişiye kumar oynadıkları ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 538 bin 160 lira para cezası uyguladı.

#4
Foto - Egemenlik Mahallesi'nde de tespit edilen adrese giden ekipler, çeşitli yerlerinde güvenlik kameraları olan mekanın duvarlarını aynı yöntemle kırarak açtıkları delikten mekana girdi.

Egemenlik Mahallesi'nde de tespit edilen adrese giden ekipler, çeşitli yerlerinde güvenlik kameraları olan mekanın duvarlarını aynı yöntemle kırarak açtıkları delikten mekana girdi.

#5
Foto - Yapılan operasyonda mekanda bulunanların kumar oynadıkları belirlendi.

Yapılan operasyonda mekanda bulunanların kumar oynadıkları belirlendi.

#6
Foto - Ayrıca mekanın paralelinde bulunan başka bir yerde daha kumar oynayan 23 kişi yakalandı.

Ayrıca mekanın paralelinde bulunan başka bir yerde daha kumar oynayan 23 kişi yakalandı.

#7
Foto - 220 KİŞİYE 1 MİLYON 57 BİN 100 LİRA CEZA Jandarma ekiplerince bu iki adreste kumar oynadıkları ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 108 kişiye toplam 518 bin 940 lira ceza kesildi.

220 KİŞİYE 1 MİLYON 57 BİN 100 LİRA CEZA Jandarma ekiplerince bu iki adreste kumar oynadıkları ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 108 kişiye toplam 518 bin 940 lira ceza kesildi.

#8
Foto - Her üç adrese yapılan operasyonda 220 kişiye toplamda 1 milyon 57 bin 100 lira ceza kesti.

Her üç adrese yapılan operasyonda 220 kişiye toplamda 1 milyon 57 bin 100 lira ceza kesti.

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