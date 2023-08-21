2023-08-21 20:51:19 İzmir'de korkutan orman yangını
İzmir'in Aliağa ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.
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İzmir'in Aliağa ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.
Yalı Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın noktadaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına 4 uçak, 4 helikopter, 10 arazöz, 2 su ikmal aracı ve dozerle müdahale ediliyor.
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