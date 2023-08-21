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Yaşam
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İzmir'de korkutan orman yangını

2023-08-21 20:51:19
İzmir'de korkutan orman yangını

İzmir'in Aliağa ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.

#1
Foto - İzmir'de korkutan orman yangını

Yalı Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın noktadaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

#2
Foto - İzmir'de korkutan orman yangını

Yangına 4 uçak, 4 helikopter, 10 arazöz, 2 su ikmal aracı ve dozerle müdahale ediliyor.

#3
Foto - İzmir'de korkutan orman yangını

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